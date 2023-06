Nissan dá até R$ 8.400 de descontos e Kicks agora parte de R$ 109.990

Divulgação – Nissan Nissan kicks Sense é a versão que está sendo oferecida com maior desconto

A Nissan demorou mais um pouco, mas anunciou a nova tabela de preços do Kicks , o único modelo da gama a ter reduções. O SUV agora parte de R$ 109.990 na versão básica Active, que antes custava R$ 112.990, exatos R$ 3 mil de descontos . Uma economia relativamente pequena e que poderia se juntar a descontos extras do próprio fabricante.

A configuração básica traz ar-condicionado, direção elétrica, travas e vidros elétricos nas quatro portas, volante ajustável em altura e profundidade, sistema de som , bancos dianteiros com tecnologia zero gravity (na prática, são mais confortáveis do que a média), controle de cruzeiro, rodas de aço de 16 polegadas com calotas, luzes de rodagem diurna e lanternas de LEDs, como também seis airbags (frontais, laterais dianteiros e do tipo cortina) e controles de tração e de estabilidade. J á o Kicks Active com central multimídia passou de R$ 114.990 para R$ 111.990 .

Se você quiser um desconto bem maior, terá que passar para o Kicks Sense, versão que desceu de R$ 123.690 para R$ 115.290, nada menos que R$ 8.400 a menos , trazendo a mais central multimídia de sete polegadas, câmera de ré e rodas de liga leve aro 16.

As demais versões ficam bem acima do limite de R$ 120 mil previsto no programa de incentivos e mantiveram o mesmo preço. São elas: Advance CVT (R$ 132.990), Advance CVT com Pack Plus (R$ 135.190), Exclusive CVT (R$ 146.790) e Exclusive CVT com pack Tech (R$ 148.790) .

Todos contam com o mesmo 1.6 16V de 113/110 cv de potência a 5.600 rpm e 15,3/15,2 kgfm de torque a 4.000 rpm . A aceleração de zero a 100 km/h é cumprida em 11,8 segundos e a velocidade máxima chega a 175 km/h. Por sua vez, o consumo com etanol é de 7,8 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada, números que melhoram para 11,4 km/l e 13,9 km/l com gasolina nas mesmas situações.

Fonte: Carros