Nissan confirma chegada do novo Versa no Brasil, ainda em 2020

Kleber Pinho da Silva Novo SUV da Fiat com a mesma plataforma daToro deverá chegar no ano que vem, com novos motores turbo flex, câmbio CVT e 7 lugares

A Fiat ainda é a quarta marca mais vendida no Brasil, considerando apenas automóveis, com 9,26% de participação de mercado no País, de acordo com dados de janeiro a junho divulgados pela Fenabrave, atrás de Hyundai (9,63%), VW (16,36%) e GM (19,08%). Mas a marca italiana deverá ganhar espaço nos próximos dois anos com uma série de lançamentos importantes.

Conforme comunicado oficial, serão dois novos SUVs da Fiat , um em 2021 e outro no ano seguinte, que terão motores turbo flex e câmbio automático CVT. Além disso, o 500 elétrico também foi confirmado, sem data definida. Apesar disso, sabe-se que a novidade chegará no ano que vem, junto com as versões híbridas de Compass e Renegade.

Embora não tenha dito quais serão os SUVs, o primeiro deles deverá ser o Fastback, com ares de cupê, feito com a mesma base da picape Toro e com sete lugares, segmento que a FCA deixou de ter no Brasil com a saída da Dodge Journey , cujos estoques no País estão praticamente esgotados ao mesmo tempo em que a marca confirmou o fim da produção no México.

A chegada do novo SUV médio da Fiat, em 2021, vai coincidir com o lançamentos de uma série de rivais do mesmo porte, entre os quais VW Tarek , Chevrolet Equinox renovado, Toyota Corolla Cross , Citroën C5 Aircross , entre outros. Antes disso, em setembro próximo, a Ford começará a vender o Territory , vindo da China.

Novos SUVs da Fiat e motores turbo flex

Projeção/Kleber Silva Fiat Argo SUV chegará em 2022 com motor 1.0 turbo flex, de três cilindros e pegada esportiva parecida com a VW Nivus





No caso do Fastback, além do estilo arrojado e da lista de equipamentos, o novo motor 1.3 turbo flex, feito em Betim (MG), será um dos atrativos. Estima-se que o novo motor 1.3 turbo flex deverá render em torno de 180 cv e 27,5 kgfm de torque. E como foi confirmado agora, vai funcionar com câmbio automático, do tipo CVT.

A nova caixa, portanto, começará ser ser usada primeiramente nos SUVs do alto da gama para depois passar para modelos mais em conta, entre os quais a nova picape Strada, pelo menos nas versões mais bem equipadas.

O segundo SUV da Fiat será o derivado da dupla Argo/Cronos, com visual arrojado, como mostra a projeção do designer Kleber Silva . Brigará no mesmo segmento do VW Nivus, mas apenas a partir de 2022. Também terá moto turbo flex, mas de três cilindros e 1.0 litro de cilindrada, cuja potência poderá ficar no mesmo patamar do bem conhecido VW 1.0 TSI, que rende 105 cv e 16,8 kgfm 1.500 rpm.

Conforme a Fiat também confirmou, os novos modelos que serão lançados terão nova central multimídia UConnect 7″ (um dos equipamentos de infoentretenimento mais modernos do Brasil, com projeção sem fio para Apple Carplay e Android Auto, item já disponível nas picapes Strada e Toro atualmente.