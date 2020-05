Nissan apresenta versão renovada do Kicks, agora com versão híbrida

Divulgação Nissan Kicks renovado vem com visual mais moderno com mais apelo esportivo, pelo menos no que se refere ao visual

A Nissan mostra por completo o novo Kicks, que começará a ser vendido no mercado asiático antes de chegar à América Latina. Entre as principais mudanças, destaca-se a reestilização, que inclui a frente com ampla grade, faróis mais estreitos e com visual arrojado, além do para-choque redesenhado, que reforça o aspecto esportivo do carro.

Ainda entre as novidades do modelo renovado da Nissan estão as rodas de aro 17 e as lanternas traseiras mais transparentes e com LED no lugar das lâmpadas convencionais. Por dentro há poucas mudanças, apenas a central multimídia atualizada, com tela de 8 polegadas, mais aplicativos, nova alavanca de câmbio com seletor de modo de condução, botão de partida reposicionado e computador de bordo com novas funções ligadas ao sistema híbrido.

Espera-se que o Nissan Kicks renovado chegue ao Brasil no ano que vem, mas, primeiramente, apenas com motor a combustão, deixando para 2022 a versão híbrida, com o mesmo conjunto mecânico do Note e-power , que a reportagem de iG Carros teve a oportunidade de avaliar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo .

Trata-se de um sistema que utiliza motor elétrico de 129 cv e 26,5 kgfm de torque para mover as rodas que é alimentado pela energia gerada por outro, a combustão, de apenas 1.2 litro de cilindrada, de 79 cv. Com isso, pelo o que se sabe até agora, o Nissan Kicks renovado é capaz de fazer uma média de 23,4 km/l de gasolina, de acordo com o que a fabricante está divulgando na Tailândia.

Para ter bom apelo diante dos rivais, o SUV da Nissan passará a ter disponível uma lista de itens mais sofisticados, entre os quais alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e controle de cruzeiro adaptativo. Além disso continuará tendo câmeras com visão 360° e seis airbags.