Connect with us

Estadual

Nirsevimabe: em um mês Estado já aplicou mais de 500 doses do novo imunizante contra VSR em bebês prematuros e/ou com comorbidades

Published

23 segundos ago

on

Em quase um mês de estratégia especial de oferta do anticorpo Monoclonal contra o VSR no Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba a bebês prematuros e crianças com até 24 meses com comorbidades, o Espírito Santo já alcançou a marca de 555 administrações realizadas, com dados do sistema Vacina e Confia dessa quarta-feira (04). O Nirsevimabe, como é chamado, protege contra o vírus Sincicial Respiratório, considerado a principal causa de bronquiolite e de internações em bebês.

O Nirsevimabe está indicado para bebês prematuros nascidos com idade gestacional igual ou inferior a 36 semanas e 6 dias, com qualquer peso corpóreo, além de crianças de até 24 meses que apresentem pelo menos umas das seguintes comorbidades, como cardiopatia congênita, broncodisplasia, imunocomprometimento, síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromuscular e anomalias congênitas das vias aéreas.

Diferentemente do anticorpo Palivizumabe, que já era disponibilizado anteriormente para a proteção contra o VSR, e é administrado em cinco doses mensais, o Nirsevimabe é aplicado em apenas uma dose, destacando-se como uma nova tecnologia incorporada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na proteção dos bebês. Além disso, o público alvo com a oferta do Nirsevimabe foi ampliado.

De acordo com a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI), da Secretaria da Saúde (Sesa), a pasta vem fazendo um trabalho conjunto aos municípios na busca ativa de bebês prematuros que nasceram a partir de agosto de 2025 que tenham menos de 6 meses de vida e crianças com as comorbidades destacadas acima para a sua imunização.

“É um trabalho conjunto entre a Sesa, por meio do PEI e do Núcleo Especial de Atenção Primária, com os municípios, para podermos alcançar o máximo de crianças possíveis e seguirmos avançando com trabalho técnico e compromisso com a proteção dos nossos bebês”, reforçou Danielle Grillo.

Pelo Núcleo Especial de Atenção Primária (Neapri), a Sesa promove a articulação direta e contínua com as referências técnicas municipais da Atenção Primária à Saúde (APS) e das maternidades na busca de bebês que ainda não foram imunizados e na garantia do tempo oportuno da aplicação do anticorpo. Além de disponibilizar pontos focais para tirar dúvidas, uma vez que se trata de uma nova tecnologia no SUS.

Período de aplicação

Por se tratar de uma estratégia especial, a aplicação do imunizante segue período específico.

Para crianças prematuras, a aplicação ocorrerá de forma contínua ao longo do ano, preferencialmente ainda no ambiente da maternidade. Já para crianças com comorbidades, a oferta será concentrada no período de sazonalidade do vírus, entre os meses de fevereiro e agosto.

A administração do imunobiológico é realizada por via intramuscular, preferencialmente no músculo vasto lateral da coxa, seguindo protocolos rigorosos de segurança, armazenamento e registro das doses aplicadas.

Cenário epidemiológico do VSR no Espírito Santo

No Espírito Santo, até a semana epidemiológica (SE) 05 (até 06 de fevereiro), foram registrados 05 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), por vírus sincicial respiratório (VSR), sendo todos em crianças menores de 4 anos de idade. Não há óbitos confirmados no período de análise.

Em 2025, o VSR foi o principal vírus dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Estado, com 718 casos notificados, representando 18,9% do total dos casos, segundo dados do Informe Epidemiológico das Vigilâncias das Síndromes Gripais. Dos 718 casos de SRAG por VSR, 91,7% (659) foram em crianças de 0 a 4 anos de idade. Além disso, dos 20 óbitos por VSR neste mesmo período, 8 foram em crianças de 0 a 4 anos.

Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Luciana Almeida / Clarissa Figueiredo / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos
[email protected]

Fonte: GOVERNO ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Polícia Federal16 segundos ago

PF prende homem no Aeroporto de Manaus

Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4/3), um passageiro que transportava 7 kg de maconha durante fiscalização de...
Estadual18 segundos ago

TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina

A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica...
Estadual19 segundos ago

ARSP prorroga prazo da Consulta Pública sobre matriz de riscos do saneamento

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) prorrogou o prazo da Consulta Pública nº 002/2026, que...
Estadual23 segundos ago

Nirsevimabe: em um mês Estado já aplicou mais de 500 doses do novo imunizante contra VSR em bebês prematuros e/ou com comorbidades

Em quase um mês de estratégia especial de oferta do anticorpo Monoclonal contra o VSR no Sistema Único de Saúde...
Estadual24 segundos ago

Em busca do título, Hugo Cibien estreia na temporada 2026 da Copa Truck

O piloto capixaba Hugo Cibien, patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao...
Estadual26 segundos ago

Seama publica portaria inédita no país e institui o Certificado de Crédito de Massa Futura para fortalecer reciclagem

A secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou nessa terça-feira (03), a Portaria SEAMA nº 008-R, que institui...
Estadual29 segundos ago

PGE economiza R$ 40,7 mi em ações judiciais contra o Estado

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio de sua Procuradoria de Execuções e Precatórios (PEP), obteve, em duas ações judiciais,...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus21 horas ago

Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada

Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
São Mateus1 dia ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
São Mateus1 dia ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...

Regional

Regional1 dia ago

Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Regional1 dia ago

Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES

Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
Regional2 dias ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...

Estadual

Estadual33 segundos ago

Incaper vai desenvolver 14 novos projetos de iniciação científica com estudantes da rede pública

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) teve 14 projetos aprovados no Edital nº 17/2025 –...
Estadual34 segundos ago

MONAFF apresenta Plano de Manejo e fortalece gestão participativa da unidade

O Monumento Natural Estadual do Frade e a Freira (Monaff), unidade de conservação gerida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente...
Estadual36 segundos ago

Sefaz publica edital com relação de empresas indeferidas para o Simples 2026

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, divulgou a relação de contribuintes que tiveram a solicitação pelo...

Nacional

Nacional22 horas ago

Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo

Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Nacional1 dia ago

Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa

O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Nacional1 dia ago

Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos

A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...

Policial

Policial1 hora ago

Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio em Marataízes

Na manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
Policial2 horas ago

PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
Policial2 horas ago

PCES e PMES apreendem drogas e prendem investigado por tráfico em operação em Guaçuí

No início da manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento31 minutos ago

Lauana Prado aproveita praia no Rio e exibe barriga de gravidez: ‘Primeira praia do Dom’

A cantora Lauana Prado, de 32 anos, aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma ida à...
Entretenimento1 hora ago

Kesha faz topless em meio a flores e celebra fase da carreira em turnê: ‘Melhores anos’

A cantora Kesha, de 39 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (5) ao compartilhar uma série de fotos...
Entretenimento6 horas ago

Thais Carla relembra episódios de gordofobia após perder 85 kg

A influenciadora e bailarina Thais Carla, de 34 anos, relembrou episódios de gordofobia ao falar sobre sua trajetória após perder...

POLÍTICA

Política3 horas ago

Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado

No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Política4 horas ago

Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Política6 horas ago

Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores

Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...

Esportes

Esportes19 horas ago

Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão

Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Esportes2 dias ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes3 dias ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...

Mais Lidas da Semana