Nintendo terá carro em formato do Pikachu, revela patente; veja

Unsplash/Melvina Mak Pikachu serviu de inspiração para design de carro

Assim que foi lançado, Pokémon Go conquistou inúmeros fãs em todo o mundo, tornando-se um grande sucesso. A Nintendo resolveu pegar uma carona nessa empolgação e trazer mais Pokémon para o mundo real. Desta vez, um carro inspirado no Pikachu , o monstrinho mais famoso da saga.

A gigante japonesa entrou com um pedido de três patentes para o nome e o design do veículo com o tema. Os pedidos de marca registrada foram formalizados no dia 13 de agosto e publicados nesta terça-feira (1°) no Japão.

As patentes se enquadram nas categorias Veículos e Educação e foram relatadas tanto pela Nintendo no Japão quanto pelo site Destructoid. Segundo os documentos, o nome do carro será ” Pi! Car! “, escrito tanto em inglês quanto em japonês. O nome faz alusão ao modo como Pikachu se expressa. Além disso, serão dois designs baseados no eletrizante monstrinho. Embora todas as patentes tenham relação com o mais amado Pokémon dos animes, nenhuma das marcas registradas está de fato relacionada ao Pokémon Go.

A Nintendo japonesa ressaltou que o “Pi! Car!” é um projeto conjunto entre a Pokémon Company (de propriedade da Nintendo) e da montadora de automóveis Toyota . A ideia é produzir um veículo compacto e sem gasolina com o tema Pikachu. Não está claro se “sem gasolina” significa que o carro funcionará com energia solar ou elétrica. Considerando o personagem, eletricidade seria o mais adequado.

Reprodução/Nintendo Japão Desenho do carro inspirado no Pikachu

O carro tem um design futurista ergonômico e compacto, além de ser considerado limpo para o meio ambiente. Se ele for realmente elétrico, talvez a Toyota use a tecnologia de um de seus carros, como o ultracompacto Toyota i-ROAD, um veículo de dois lugares apresentado no 83° Salão do Automóvel de Genebra, ou talvez do i-RIDE, revelado durante o Tokyo Motor Show de 2017.

Queridinho do público

Pokémon foi lançado no Japão, em 1996, e desde então se tornou uma das marcas de entretenimento infantil mais populares do mundo. Um dos personagens principais da série é o Pikachu , um pequeno rato amarelo de bochechas vermelhas e poderes elétricos, introduzido na primeira geração. Quando em contato com uma Pedra do Trovão, evolui para Raichu, também presente desde o início da série.

Na geração seguinte, os criadores de Pokémon nos apresentaram Pichu, uma pré-evolução de Pikachu. O ratinho tem sido o favorito do público desde o início, principalmente entre as crianças, e logo virou também o mascote do jogo e da empresa como um todo.

A responsável pelo gerenciamento da marca, licenciamento, produção e marketing da franquia Pokémon é a Pokémon Company. De acordo com seu site, ela detém os direitos da série de TV animada, do site oficial da saga, do Pokémon Trading Card Game e outras mercadorias.

Se esse projeto ganhará vida ou ficará apenas como conceito, ainda não sabemos. Entretanto, caso chegue ao mercado, será com certeza um sucesso entre os fãs de Pokémon .