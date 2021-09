Nintendo Switch Lite chega ao Brasil em um mês; confira os detalhes

Unsplash/Erik Mclean Nintendo Switch Lite chega ao Brasil em outubro

Lançado em setembro de 2019, o Nintendo Switch Lite chegará ao Brasil por importação direta da fabricante no dia 1º de outubro. O console é uma opção mais barata do Nintendo Switch, já que não pode ser conectado à televisão e não tem os controles destacáveis.

Globalmente, o console é produzido nas cores coral, turquesa e amarelo. Até março deste ano, mais de 15 milhões de unidades já tinham sido vendidas.

A tela do Nintendo Switch Lite tem 5,5 polegadas, e o console vem equipado com 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, expansível via micro SD. O chipset é o NVIDIA Tegra X1.

Algumas lojas brasileiras já iniciaram a pré-venda do console. Na Amazon, por exemplo, ele sai por R$ 1.899. A versão importada do Nintendo Switch Lite já está à venda no Brasil há algum tempo por preços mais baixos, mas a importação direta da fabricante, que começa em outubro, oferece garantia.