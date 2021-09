Nino quer vitória para “continuar subindo na tabela” do Brasileirão

Depois de conquistar uma importante vitória sobre o Bahia na última segunda-feira, o Fluminense não teve muito tempo para descansar e já se prepara para mais um desafio. Nesta quinta-feira (02/09), às 19h, o Tricolor volta ao Maracanã para enfrentar o Juventude, em jogo adiado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por ser uma partida isolada neste meio de semana, a ordem no Fluminense é de dedicação total para que o time consiga buscar mais 3 pontos, o que permitiria um salto de cinco posições na tabela de classificação. Caso vença, o Tricolor assumirá o oitavo lugar com 24 pontos, apenas 3 atrás do time abre a zona de classificação para a Libertadores – o Corinthians, no sexto lugar, tem 27 pontos.

Um dos pilares do Fluminense e eleito para a seleção da última rodada do Brasileirão, o zagueiro Nino destacou a importância de mais uma vitória nesta quinta e reforçou que, apesar do cansaço natural imposto pela maratona de jogos, o Tricolor está bem preparado para a partida.

“É um jogo muito aguardado por conta do adiamento. Agora a gente vai se igualar ao número de jogos de todas as equipes do campeonato. A gente sabe que precisa dar continuidade. A gente vem de uma boa vitória, mas precisamos continuar ganhando e somando pontos para subir cada vez mais na tabela. Nosso time está preparado, descansamos o máximo possível para estarmos bem amanhã”, disse o defensor.

