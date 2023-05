Ninho Musical mostra poder da música na relação entre mães e filhos

Divulgação Fabiana Godoy fala sobre como cantar para os filhos potencializou o laço entre eles

O vínculo de um filho com a mãe nasce no momento em que a criança começa a ser gerada em seu ventre e perdura por toda a vida, e como em todas as relações, existem desafios, mas tudo pode ser gerenciado com carinho quando a mãe descobre algumas ferramentas que potencializam seus momentos com os filhos.

“A música transformou as atividades do dia a dia com meu primeiro filho, hoje com 23 anos. Ele ficava muito agitado para trocar fralda, aí um dia eu ‘inventei’ uma letra na hora e comecei a cantar. Percebi que ele foi se acalmando, prestando atenção no som da minha voz. Então comecei a cantar durante outras atividades, como no banho e deu muito certo”, conta Fabiana Godoy, criadora do projeto Ninho Musical, que oferece músicas autorais e exclusivas que estimulam o desenvolvimento, socialização e aprendizado de crianças de 0 a 7 anos.

“A música atua no Sistema Límbico, parte frontal do cérebro, responsável pela memória, aprendizado e emoções, por isso nos divertimos ou choramos, tanto com as letras, quanto com as melodias das canções. Fui a primeira a experimentar meu próprio método – antes mesmo dele existir formalmente – e a colher os frutos. Hoje o projeto ajuda a transformar a rotina e a relação de milhares de mães que ressignificaram o cotidiano atribulado e, muitas vezes, solitário, com seus pequenos em dias felizes, além de criar conexões sólidas com o rebento”, diz.

Músicas geram emoções e, quando utilizadas nos momentos felizes e prazerosos, como nas brincadeiras, criam memórias afetivas que vão acompanhar a criança por toda sua vida. Ela pode não se lembrar exatamente da letra, mas quando ouvir um som similar, vai resgatar um sentimento de segurança, amor, afeto que foi desenvolvido em seus primeiros anos de vida.

“Acredito que o melhor presente que uma mãe pode querer no Dia das Mães é ter os filhos por perto. E melhor do que isso, tê-los num clima de harmonia, confiança, cumplicidade e muito amor. Na minha casa é assim, temos esse laço desde sempre e tenho muito orgulho de ver quem eles estão se tornando. Meu Dia das Mães vai ser rodeada pelos filhos e com muita música!”, relata Fabiana Godoy, mãe de quatro filhos, educadora musical, professora, compositora, pesquisadora, criadora do Ninho Musical e da metodologia “Educar Através da Música”.

