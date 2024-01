Nina Secrets lança nova linha que promove diversidade de tons de pele

Reprodução/Divulgação Nina Secrets lança linha Luminous em parceria com a Eudora





A linha de Nina Secrets junto ao grupo Eudora, está com novos produtos no mercado e promete muito brilho. A linha Luminous traz de volta a palette de blush, um gloss e um iluminador multifuncional que promovem a diversidade de tons de pele e uma pigmentação de longa duração. Os lançamentos estarão disponíveis a partir desta quarta-feria, (10).

Para o lançamento, convidados exclusivos foram tiveram uma experiência de conhecer a nova linha e assitir o filme “Meninas Malvadas”, no Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo. O iG Delas esteve no evento e conversou com a influenciadora Nina Secrets, que contou sobre seus cuidados e suas expectativas da linha.

“Desde de adolescente, sempre gostei de me cuidar e por isso entrei nesse universo de beleza. Tenho minha rotina de skincare completa, tirando muito bem a maquiagem. Gosto de me produzir com make mais pesadas para os eventos, agora que o tudão está voltando. Mas no dia a dia a minha make é mais básica”, disse.

Nina também comentou sobre as tendências que acredita que prometem fazer sucesso em 2024. “Eu estou vendo muito o movimento nasty girl . A gente veio do clean girl , e agora a gente quer um pouco mais de maquiagem, um cabelo mias despojado e bangunçado com muita textura. Eu gosto de maquiagens que possibiltam a gente usar mais cor, mais ferramentas, mais brilho, o que deixa o visual mais impactante. Seriam as famosas makezonas, completa.

A influenciadora explicou o porquê da escolha do tema Meninas Malvadas para a linha. “Acho que o universo de Meninas Malvadas com mean Girly se conectam, bem cor-de-rosa e pink. O filme marcou várias gerações e possui muitas referências, que são usadas até hoje, como nas quartas usamos rosa”.

Para a campanha, o squad é composto por uma mulher preta e uma mulher trans e que para Nina, faz total contribuição para a diversidade de makes para todos os tipos de pele. “Essa parceria foi pensada em juntar amigas e colegas minhas, que já tinha intimidade, já que o filme fala de amizades e claro, trazer diversidade para mostrar que os produtos performam em diferentes tons de pele. Nos tempos de hoje, tem muito essa preocupação da inclusão, então escolhi meninas que tenho grande admiração e são incríveis para compor esse time”, finaliza.









