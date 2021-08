Nina Frosi emenda trama das sete da Globo com filme: “Experiência enriquecedora”

Divulgação Igor Moreira, Regiana Antonini e Nina Frosi





Depois de “Salve-se Quem Puder”, Nina Frosi tem se dedicado à Sétima Arte. A atriz está rodando no Rio de Janeiro o longa “Eulália”, do qual é protagonista e uma das produtoras. O elenco conta ainda com Regiana Antonini, que pode ser vista em “Pega Pega”. Tudo sob a direção de Igor Moreira. A história abordada é a de uma mulher com um casamento falido e com uma mãe depressiva e alcoólatra que se envolve numa fraude para tentar resolver seus problemas.

Ao falar sobre “Eulália”, ela o definiu como “uma experiência enriquecedora que nunca esquecerei!”. “Foi um projeto que começou há um ano e meio, com Igor Moreira e Jessyca Rodriguez, que também trabalharam muito para que tudo acontecesse da melhor forma possível, afinal estamos ainda em pandemia. Fizemos tudo com calma, seguindo todos os protocolos de segurança, pois essa era nossa prioridade, e deu tudo certo! ‘Eulália’ está ficando lindo. Ansiosa para ver no cinema e para o público também poder assistir”, destacou durante o bate-papo com o iG Gente.





Chamado de “Gisele Bündchen de calças”, Marlon Teixeira, namorado da atriz da Globo Débora Nascimento, é capa da edição de inverno da revista “Man About Town”. O ensaio com o supermodelo brasileiro de maior sucesso lá fora foi realizado no Hotel Nolinski, em Paris, pelo fotógrafo Bartek Szmigulski.

Nascido em Itajaí, litoral de Santa Catarina, Marlon se tornou conhecido por intermédio de Anderson Baumgartner, da Way Model, quando tinha dezesseis anos. Hoje, desponta ranqueado como “ícone da moda”, “mais sexies do mundo” e “Top 50”, segundo o www.models.com, uma espécie de bíblia virtual das tops.

Vanessa Jackson, Carlos Navas, Roberto Seresteiro, Graça Cunha e Tatá Martinelli, cantores que atuaram na bancada do “Canta Comigo”, apresentado por Rodrigo Faro na RecordTV, fazem a apresentação coletiva inédita “Canta com a Gente” no dia 19 de setembro, às 19h, no Bourbon Street Music Club, na zona sul de São Paulo.

Eles ficam em cena o tempo todo e se assistem de forma mútua. Cada participante mostrará três solos, também dialogando afetivamente, e juntos farão tanto vocais uns para os outros, como em quatro números coletivos. Adiantam apenas dois deles: “Sangue Latino”, clássico dos Secos e Molhados, e “Olhos Coloridos”, consagrado na voz black de Sandra de Sá.

O ator Nelson Freitas já gravou as suas últimas cenas como o empresário Fernando DiMello no longa-metragem de ação “Tração”, de André Luiz Camargo, que envolve corrupção e competições de motos.

Completam o elenco nomes como Marcos Pasquim, André Ramiro, Maurício Meirelles, Paola Rodrigues e Bruna Altieri, entre outros. Vale ressaltar que o trabalho seguiu todos os protocolos de segurança e, devido à pandemia, ainda não tem data de lançamento.





Mika e seus amigos estão em festa! E o motivo é um só: eles acabam de atingir a impressionante marca de 1 milhão de inscritos no YouTube. Sucesso na televisão, o canal de “O Diário de Mika” conta com três temporadas da série, com vinte e seis episódios cada, clipes musicais, karaokês e lives com os personagens. Mas não acabou, não! “El Diario de Mika”, com os conteúdos dublados em espanhol, tem somado mais de 250 mil inscritos.

Empresário de grandes artistas do pagode, como Dilsinho e Mumuzinho, Tuka Carvalho não é apenas mais um simples gestor de carreiras. Ele também é o dono da rádio mais ouvida do Rio de Janeiro, a FM O Dia.

“Nosso lema é ditar tendência e consolidar o sucesso. Para isso, nosso time respira música 24 horas. Além de estar atento ao que acontece no digital, a gente vive o que está rolando na rua. Faz parte do nosso dia a dia, e tudo isso ajuda nas escolhas para que estas sejam mais assertivas”, destacou.

Inclusive, detalhou como se reinventou na pandemia. “Não paramos um minuto. Pelo contrário! Aproveitamos para acelerar o processo de mudança que já estava no planejamento, e a tecnologia foi um ponto-chave para a FM O Dia. Investimos na compra de câmeras para transmissão full HD e na construção de um estúdio especial para produções digitais. Mas a maior novidade veio com o FM O Dia TV: quem ouvir a rádio em nosso site, App e aplicativos de TV pode assistir à movimentação dos nossos locutores, DJs e entrevistados. Hoje, a FM O Dia vai além do dial; ela é uma geradora de conteúdos musicais e de entretenimento”, finalizou.

Quem não perde um só capítulo da reprise de “Império”, no horário nobre da Globo, é o ator e professor de teatro Joe Ribeiro. Na trama, ele dá vida ao comerciante Marcão.

“‘Império’ foi a minha segunda novela, e sou muito grato ao Aguinaldo Silva pelas oportunidades dadas, principalmente na reta final, quando o personagem se junta aos vilões por ambição, interferindo diretamente no andamento da história. Fiz bons colegas que carrego até hoje”, disse o carioca, que viveu o Joel em “Fina Estampa”.

Por fim, completou: “Tenho um casal de filhos, e está sendo um prazer assistir com eles, que eram muito pequenos na época”.