Nicole Kidman já está em 2020 e postou foto beijando o marido: “Sydney love”

Nicole Kidman está em Sidney, na Austrália, sua terra natal, com o marido, as filhas e a e já celebrou a passagem do ano com a família. Afinal, a diferença de fuso horário é de 14 horas entre Brasil e Austrália.

Ela postou foto beijando o marido, o cantor Keith Urban, na varanda do apartamento deles em Sidney, na véspera da virada para 2020 e ganhou muitas curtidas dos seguidores.

A atriz da série Big Little Lies encontrou ainda no vôo para lá o grande amigo, o ator Russell Crowe . “Você nunca sabe quem vai encontrar voltando para casa no Natal. 30 anos de amizade”, ela postou com uma selfie dos dois.

A segunda temporada de Big Little Lies, estrelada por Nicole Kidman , é uma das indicadas a Melhor Série Drama no Globo de Ouro. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece em 5 de janeiro de 2020 em Los Angeles.