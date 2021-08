Nicole Bahls revela que tem projeto para trabalhar na televisão este ano

Reprodução/Instagram Nicole Bahls revela que tem projeto para voltar à TV

Nicole Bahls tirou um tempo para responder perguntas dos fãs no Instagram nesta quarta-feira (4). A modelo, que se separou de Marcelo Bimbi recentemente , foi perguntada se tem planos para voltar à televisão e ela revelou que ainda este ano estará trabalhando nas telinhas.

“Esse ano eu tenho um projeto para TV e é muito maravilhoso. Estou super ansiosa e não vejo a hora de dividir com vocês”, disse Nicole Bahls no Stories. Ela não revelou em que tipo de programa estará e nem qual vai ser a emissora.

A modelo ficou famosa ao ser assistente de palco e repórter do “Pânico”. A fama cresceu bastante com a participação em “A Fazenda”, em 2012. Ela esteve na TV foi em 2019, quando venceu o “Power Couple” junto de Marcelo Bimbi. Em 2021, ela foi convidada para o “Ilhados com Beats”, reality idealizado por Anitta.

Em junho deste ano, Nicole Bahls participou do “É de Casa” para receber dicas de jardinagem depois de plantar uma muda de plástico . A modelo fez bastante sucesso e as redes sociais bombaram com pedidos para a Globo contratá-la .