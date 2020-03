Nicole Bahls encontra ex-mulher de Hulk e diz: “Bom te ver feliz”

A ex-panicat Nicole Bahls encontrou com Iran Ângelo e fez questão de postar nas redes sociais que a amiga está bem. No Instagram, a musa publicou na última quarta-feira (4) uma foto do jantar, que aconteceu em São Paulo, e escreveu na legenda: “Em boa companhias, qualquer lugar fica incrível!!! Te amo Iran Ângelo, muito bom te ver feliz”.

Reprodução/Instagram Iran Ângelo janta com Nicole Bahls e Hulk com Camila Ângelo, ambos em São Paulo





Iran Ângelo viva um relacionamento com o jogador de futebol Hulk Paraíba , mas ele terminou o relacionamento para ficar com Camila Ângelo, que é sobrinha da sua ex-mulher. Em meio as polêmicas, Iran se manteve mais reclusa, mas parece que está seguindo em frente. Ela também postou uma foto do jantar com Nicole Bahls e a ex-panicat reforçou: “Te amo amiga tão bom ver você bem”.

Na mesma noite do jantar , Hulk também foi comer fora. Junto com Camila, ele aproveitou a noite em clima de romance em outro restaurante de São Paulo. “Paz e amor”, escreveu o jogador nas redes sociais.