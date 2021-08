Nicole Bahls defende Anitta e critica Lary Bottino: “Isso se chama ingratidão”

Reprodução/Instagram Nicole Bahls sai em defesa de Anitta

Anitta está no meio de uma polêmica após Lary Bottino dizer que foi trocada pela cantora . A ex-participante do “De Férias com o Ex” disse que a funkeira costuma de desfazer de amigos de tempos em tempos. Nicole Bahls, que é amiga da Poderosa, não gostou nada dessa história e saiu em defesa da artista.

“Sou amiga dela há anos, independente da estação ou cidade. Sempre nos falamos, ela me dá conselhos e me ajuda. Isso para mim se chama ingratidão. Entra dentro da casa das pessoas e depois tem coragem de falar mal e fazer julgamentos. Anitta sempre é a melhor amiga, aquela que está junto nos melhore e nos piores momentos e ama a Rafa e Lucas”, escreveu Nicole nos comentários de um perfil de fofoca.

Essa treta começou quando Lary Bottino estava respondendo perguntas dos fãs no Instagram. Um seguidor perguntou o que ela acha da amizade de Anitta com Lucas Guedez e Rafa Uccman e a influenciadora respondeu para eles aproveitarem enquanto Anitta não troca de amigos.

A cantora retrucou comentando em um post de Instagram de fofoca. Anitta disse que tem amigos famosos de anos e que “se a pessoa for compatível com o tipo de caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida eu mantenho por perto”.