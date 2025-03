Nicolas Prattes abre álbum inédito de lua de mel com Sabrina Sato: ‘Viagem dos sonhos’

Nicolas Prattes, de 27 anos, abriu em suas redes sociais, nesta segunda-feira (24), o álbum de fotos de sua viagem de lua de mel com Sabrina Sato, de 44. “Nossa viagem dos sonhos acontecendo”, legendou a publicação.

O casal trocou as alianças no dia 10 de janeiro de 2025, porém, esperaram o fim do Carnaval para poder curtir esse momento a dois. Atualmente, os famosos curtem a primeira fase da viagem que durará 15 dias, na África do Sul. Os próximos destinos serão as Ilhas Seychelles.

Para a África do Sul, o casal escolheu o safári sustentável Cheetah Plains, que conta apenas com três vilas privativas de 640 m². Cada vila tem sua própria sala de estar, sala de jantar e de entretenimento, suítes individuais, área externa com lareira e piscina aquecida.