Nicki Minaj diz que "sempre vai continuar lançando música"

A rapper Nicki Minaj , que acabou de lançar uma faixa colaborativa intitulada Do We Have A Problem com o cantor Lil Baby, fez questão de dizer que não pensa em deixar a indústria musical tão cedo.

Minaj , de 39 anos , foi questionada por Jayda Cheaves em uma live no Instagram , como ela continua quando as pessoas duvidam dela. E a rapper respondeu: “Eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta, se eu sinto alguém – quando as pessoas estão apostando contra mim, isso me deixa super, super faminta… ou com muita raiva. Super como… eu tenho algo para provar”, disse Nicki Minaj . “Eu sempre vou continuar lançando música. Eu tenho uma base de fãs real e não bots pagos. Eu nunca vou – e eu disse isso antes, eu disse isso muitas vezes anos atrás – eu nunca vou deixar o jogo até que eu queira deixá-lo, será sempre nos meus termos. Eu sei que mereço estar aqui. Eu sei que trabalhei.”, concluiu a artista.

Nicki Minaj também disse na live sobre a faixa New Body , uma colaboração inédita com Kanye West. Ela admitiu que, provávelmente, o single nunca será lançado: “O público adorou “New Body”. Tipo, “New Body” foi a gravação de maior sucesso que nunca foi lançada. Acho que o navio partiu para “New Body” porque todo mundo passou a amar a forma original como a ouviram, então eu vou deixar todo mundo ter isso em seus corações. É o que é” , encerrou.