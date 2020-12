Nichos embutidos no banheiro: use a decoração para ajudar a organizar

Reprodução: Alto Astral Nichos embutidos no banheiro: use a decorao para ajudar a organizar

Se você é daquelas que sofrem com a falta de espaço no banheiro para organizar seus produtos, uma ótima opção é investir nos nichos embutidos . Além de deixarem a decoração do seu lavabo mais bonita, eles também são perfeitos para otimizar o espaço, permitindo que você guarde qualquer coisa – desde cosméticos até toalhas.

A arquiteta Cyntia Sabát explica o motivo do uso dos nichos embutidos: “Sempre que possível, gosto de trabalhar com os nichos em banheiros reduzidos. Eles ajudam a decorar, dão beleza e funcionalidade ao ambiente”.

Já o arquiteto Luiz Maganhoto e o designer de interiores Daniel Casagrande dão as dicas para lidar com as medidas reduzidas: “Sugerimos o uso de superfícies mais claras e materiais reflexivos, para aproveitar bem os espaços com nichos embutidos”. Saiba mais!

Motivos para usar nichos embutidos no banheiro

Os nichos embutidos são muito utilizados, principalmente, dentro do box ; para não ocupar tanto espaço. Assim, é possível substituir aquele velho e pequeno suporte para shampoo e condicionador por um lindo nicho.

O melhor de tudo é que dá para combiná-lo com a decoração do seu banheiro, utilizando pastilhas coloridas, por exemplo. Elas dão mais cor ao ambiente sem ficar exagerado, e ainda destacam os nichos embutidos. Se quiser algo mais discreto, basta apostar em tons mais neutros.

Além de otimizar o espaço, o item também facilita a limpeza , já que não acumula água. Assim, todos os seus produtos podem ser organizados e limpos com facilidade.

Engana-se quem pensa que os nichos embutidos servem somente para o box , pois também ficam ótimos em outras partes do banheiro. É possível colocar um ao lado da banheira ou então perto da pia, para guardar tudo o que é usado com frequência no dia a dia. Aproveite!