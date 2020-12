Nicette Bruno tem piora e precisa de hemodiálise

Divulgação/Bea Saboia Nicette Bruno precisou fazer hemodiálise

A atriz Nicette Bruno, que foi internada em um hospital com covid-19 no último domingo , apresentou uma piora na função renal e precisou fazer hemodiálise. Por mais um dia, também houve “discreta melhora” em seu quadro respiratório. As informações foram divulgadas pelo boletim médico da atriz neste sábado (5).

Sua filha, a atriz Beth Goulart, tem pedido uma corrente de orações para sua mãe todos os dias, às 18 horas. Abaixo o boletim médico completo.

“Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2020 – A paciente Nicette Bruno segue internada na UTI da Casa de Saúde São José. O quadro respiratório apresentou discreta melhora novamente, mas houve piora da função renal e necessidade de hemodiálise. Continua sedada e dependente de ventilação mecânica. O quadro ainda é considerado grave. Segue sob cuidados intensivos.”