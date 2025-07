Neymara Carvalho é vice-campeã da segunda etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding

A pentacampeã mundial Neymara Carvalho encerrou a segunda etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding como vice-campeã. Mais do que chegar à final e disputar o título, na praia de Taibinha, em São Gonçalo do Amarante, a capixaba deixou o Ceará levando na bagagem momentos de muita emoção, carinho e respeito pela sua trajetória. Neymara disputou a final no último domingo (06) com a cearense Rebecca Fontenele.

“Feliz com essa segunda colocação, meu primeiro pódio do ano. E também por poder contribuir com o Circuito Cearense, motivar com minha presença todas as meninas. Tem sido muito bom competir aqui porque é um alto nível e me ajuda e muito na preparação para os eventos que vêm a seguir. Lógico que fica aquele gostinho de querer a vitória, o que estou buscando este ano, seja no Cearense, seja no Circuito Mundial. Pronta para quando vier”, afirmou Neymara.

Neymara garantiu um lugar na final ao derrotar a cearense Patrícia Setubal, também no domingo (06). Na outra semifinal, entre as duas bodyboarders do Ceará, Rebecca venceu Dalete Mousinho.

“Quero parabenizar a Rebecca, que conheço há muitos anos e ver que está crescendo, se desenvolvendo e vencendo um campeonato como esse é muito emocionante para mim. Nem sempre é só pelo primeiro lugar. É sobre dividir emoções, com momentos de muito amor”, disse a pentacampeã mundial.

A capixaba está correndo as três etapas deste ano do Circuito Cearense. A primeira foi em fevereiro, na Praia do Futuro, em Fortaleza, terminando em quinto lugar. A terceira está programada para 05 a 07 de dezembro, na Ponte Metálica, na Praia de Iracema, também na capital cearense.

Homenagem

Neymara, 49 anos, foi homenageada pela Federação de Bodyboarding do Ceará por seus 30 anos no Circuito Mundial. “Uma linda homenagem, da Federação e de todos os atletas. Muito feliz e me sentindo muito amada e respeitada pela minha trajetória, meu legado. Isso me motiva a continuar e saber que estou no caminho certo”, completou a capixaba.

Nesta segunda etapa, Neymara esteve no Ceará acompanhada da filha, Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Junior, que se recupera de cirurgia nos ombros e está afastada das competições nesse momento. Paralelamente às disputas, elas participaram juntas de várias ações no Ceará organizadas pela ArcelorMittal Pecém, como ambientais, junto às crianças e de visitas a instituições visando o empoderamento feminino.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES