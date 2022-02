Neymar tem mais de R$ 200 mil roubados após golpe bancário; mentor é preso

O delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Deic-SP, explicou o caso hoje ao “Brasil Urgente”, da Band.

O atacante Neymar, do PSG e da seleção brasileira, foi vítima de um roubo cometido por um funcionário terceirizado de um dos bancos em que o jogador possui conta. O homem foi identificado como Lucas Almeida Ferreira dos Santos, de 20 anos, considerado o “mentor” do esquema criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso ontem na zona leste de São Paulo após realizar furtos em diferentes contas de pessoas famosas, incluindo o craque. Nas últimas semanas, pouco mais de R$ 200 mil foram desviados do atleta, que já foi ressarcido pela instituição financeira — cujo nome não foi revelado.

O delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Deic-SP, explicou o caso hoje ao “Brasil Urgente”, da Band. “O caso do Neymar tem uma peculiaridade, porque quem fez o desvio foi um funcionário do próprio banco, um funcionário de uma empresa terceirizada do banco. Eles tinham acesso a senhas que podiam fazer algumas movimentações bancárias”.

“O que este rapaz preso fez? Pegou a senha do seu companheiro de sala e começou a fazer pequenos furtos de dinheiro da conta de pessoas famosas e com um poder aquisitivo alto. E essas pessoas não perceberam. Ele fez uma de R$ 10 mil, depois outra R$ 10 mil, depois R$ 20 mil, depois R$ 50 mil... e aí totalizou R$ 200 mil”, prosseguiu Lopes.

O delegado disse ainda que a conta da qual o dinheiro foi retirado é, provavelmente, movimentada pelo pai de Neymar. “Quando descobriram, procuraram o banco. O banco ressarciu a vítima e foi ver quem fez isso“, finalizou à emissora.

Em nota, a Polícia Civil afirmou ainda que “as investigações seguem para identificar a participação de outros envolvidos” no esquema.