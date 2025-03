Neymar Pai exibe momentos em família com os filhos e netos: ‘Herança do Senhor’

Neymar Pai compartilhou com os fãs no Instagram, nesta sexta-feira (21), um vídeo inédito com imagens suas com Neymar e Rafaella Santos, além dos três filhos do craque do Santos, Davi Lucca, com Carol Dantas; Mavie, com Bruna Biancardi; e Helena, com Amanda Kimberlly.

“Boa noite!! Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal”, escreveu o empresário, citando um salmo da Bíblia.