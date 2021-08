Neymar entra na onda dos embaixadores e vai ganhar linha de antitranspirante

[email protected] (O Dia) Depois de Anitta, no Nubank, e Gisele Bündchen, na Ambipar, o craque será embaixador da Above

A cada dia o mundo empresarial e dar celebridades se confunde mais. Depois do Nubank anunciar Anitta como embaixadora e conselheira, do Next contar com Tatá Werneck e da Ambibar com Gisele Bündchen , chegou a vez do craque Neymar ser contratado para a marca Above como embaixador por três anos.

O craque vai ganhar sua própria linha de antitranspirantes da Baston Aerossóis. O valor do contrato não foi revelado pelas partes, mas este é o maior contrato de marketing já realizado pela Baston desde o lançamento da Above, em 2018, segundo o site MKT esportivo.

Além disso, a empresa ficará com o o direito de uso de imagem do jogador em toda a sua comunicação, incluindo peças publicitárias, mídias on e off, redes sociais, filmes, produtos e materiais de ponto de vendas.

“Uma vez assisti uma campanha da Above que dizia sobre ‘suar na vida’. Achei muito criativa e com certeza me identifiquei muito, porque tudo que eu e minha família fizemos foi suar para sobreviver e depois procurar o sucesso. Então, quando me apresentaram a possibilidade de parceria fiquei muito empolgado por podermos fazer muitas coisas bacanas juntos”, disse Neymar.

A ideia é associar à marca ao jogador para manter o crescimento das vendas na casa dos dois dígitos e se tornar a principal vendedora no mercado.