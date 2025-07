Neymar compra réplica do Batmóvel por R$ 8,3 milhões

O craque Neymar Jr., conhecido pelo apreço ao universo do Batman, agora incluiu em sua coleção um item digno de super-herói: uma réplica do Batmóvel avaliada em R$ 8,3 milhões (US$ 1,5 milhão), desenvolvida pelo designer brasileiro Adhemar Cabral após três anos de produção.

Entregue na sexta-feira (11), o modelo é equipado com motor V8 de 450 a 500 cv — uma potência que promete emocionar até o homem-morcego mais exigente. No entanto, por não ser homologado para vias públicas, o carro foi concebido exclusivamente para colecionadores, não podendo circular legalmente nas ruas.

Como fã declarado do herói — já com tatuagem e personalizações em Helicóptero com tema Batman —, Neymar celebrou a aquisição nas redes sociais e reforçou sua ligação com o universo do Cavaleiro das Trevas.

🦇 Detalhes do carrão:

•Valor da réplica: R$ 8,3 milhões (US$ 1,5 milhão)

•Motor: V8, entre 450 e 500 cv

•Homologação: não emplacável, uso exclusivo como show car

O astro futebolístico une futebol e cultura pop mais uma vez, reafirmando sua personalidade única e estilo de vida extravagante — digno de super-heróis.