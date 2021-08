Neymar comenta em foto de Juliette: “Sorriso de quem tirou foto comigo”

Reprodução Neymar fez referência ao encontro dos dois

Juliette Freire, que se mudou recentemente para uma mansão no Rio de Janeiro, publicou no Instagram um clique sorridente na área de lazer do local. Entre os vários elogios que recebeu, quem se destacou foi Neymar.

O jogador resolveu brincar com a legenda que Juliette publicou nas redes sociais. “Sorrio, casa nova e gratidão”, escreveu a campeã do BBB 21. Neymar não perdoou e disse: “Sorriso de quem tirou uma foto comigo”. Ele fez referência a um encontro com Juliette há algumas semanas, em que ele deu um óculos ‘juliete’.





Além de Neymar, outros famosos elogiaram a maquiadora. “Parabéns e que Deus abençoe muito mais”, disse Sophia Valverde. “Lindeza”, afirmou Thaynara OG. “Parabéns, Ju, você merece tudo isso”, garantiu MC Rebecca.