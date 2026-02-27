Connect with us

Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão 

O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. O meia-atacante Neymar foi o grande destaque da partida, marcando os dois gols do time paulista, incluindo um belo gol de cobertura no segundo tempo.

Com o resultado, o Santos deixou a última posição e subiu para a 13ª colocação, somando quatro pontos. O Vasco, por outro lado, permanece na lanterna, com apenas um ponto conquistado até agora no torneio.

A atuação decisiva de Neymar

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Neymar abriu o placar após receber um passe de Moisés em um rápido contra-ataque e finalizar com precisão. O Vasco conseguiu empatar ainda na etapa inicial, quando Barros aproveitou um cruzamento de Andrés Gómez após falha na saída de bola do Santos.

No segundo tempo, Neymar voltou a decidir. Aos 15 minutos, após um lançamento de Arão, ele recebeu livre na área e, com um toque de classe, superou o goleiro Léo Jardim para marcar o gol da vitória.

Além de suas atuações ofensivas, Neymar também se envolveu em uma discussão com Thiago Mendes, resultando em cartões amarelos para ambos após um lance de desentendimento.

Próximos compromissos

O Santos administrou a vantagem no segundo tempo, enquanto o Vasco não conseguiu criar oportunidades claras para buscar o empate.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Mirassol fora de casa, na terça-feira, dia 10 de março. Já o Vasco volta a campo no domingo, dia 1º de março, contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca.

A vitória dá ao Santos a confiança necessária para seguir avançando na competição, enquanto o Vasco busca reagir para sair da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 1 VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro (quarta rodada)
 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
 Data: 26 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)
 Horário: às 19 horas (de Brasília)
 Público: 8.808
 Renda: R$ 539.319,33
 Cartões Amarelos: Neymar (Santos); Thiago Mendes (Vasco)
 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Gols

Neymar, aos 24 do 1ºT (Santos) Barros, aos 42 do 1ºT (Vasco)
 Neymar, aos 15 do 2ºT (Santos)

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; Willian Arão (João Schmidt), Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Neymar; Moisés (Rony), Thaciano (Gabriel Menino) e Miguelito (Barreal).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Cauan Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Rojas (Marino Hinestroza); Andrés Gómez, Spinelli (David) e Nuno Moreira (Brenner).


Fonte: Esportes

