Neymar brilha e PSG conquista Copa da França

O PSG conquistou seu 13º título da Copa da França nesta sexta (24) após derrotar o Saint-Étienne por 1 a 0 em partida disputada no Stade de France. E o grande herói da equipe da capital francesa foi o brasileiro Neymar, que marcou o único, e decisivo, gol da partida.

Em um jogo no qual o torcedor do PSG ficou preocupado com a imagem do francês Mbappé deixando o gramado machucado ainda no primeiro tempo após receber uma entrada dura de Perrin (o que pode se tornar um problema para os jogos decisivos da Liga dos Campeões), o gol decisivo de Neymar foi um alento.

O atacante brasileiro jogou bem e decidiu a parada logo aos 14 minutos do primeiro tempo, quando, após jogada de Mbappé (que ainda estava em campo neste momento), aproveitou rebote para vencer o goleiro Moulin.

Com a atuação desta sexta, Neymar dá mais uma demonstração de que pode ser decisivo para o PSG na parte final da Liga dos Campeões, que está muito próxima.