Ney Matogrosso lamenta por Regina Duarte assumir Secretária: “Péssimo negócio”

Na última sexta-feira (6), a morte do cantor Chorão completou 7 anos. A esposa, Graziela Gonçalves, fez uma postagem no Instagram homenageando o ex-esposo. Chorão era líder do grupo Charlie Brown Jr, e foi encontrado morto em sua casa no dia 6 de março de 2013, após uma overdose de cocaína.

arrow-options Reprodução/ Instagram Chorão em foto de homenagem da esposa





“Uma volta em Saturno. 2555 dias”, começa na publicação. A mulher fala sobre luto, a falta que o cantor faz, e tudo que aprendeu com ele, além do legado de amor que ele espalhou pelo planeta.