Ney Matogrosso diz estar “subindo pelas paredes” de ficar sem sexo na pandemia

Reprodução/Instagram Ney Matogrosso fala sobre desejo sexual prestes a completar 80 anos

Ney Mato Grosso vai completar 80 anos de idade no dia 1º de agosto e desmentiu a ideia de que o desejo sexual diminui conforme as pessoas envelhecem. Em entrevista ao jornal O Globo, o cantor disse que tinha uma vida sexual ativa até antes da pandemia começar e fala que está sofrendo por não poder ter relações durante todo esse período de isolamento social.

“Não sei o que é encostar num corpo humano faz tempo. Tem horas que fico enlouquecido com isso. Fico ‘sai da minha cabeça, sai da minha cabeça’. Sinto falta de um corpo encostando no meu”, diz. Ney fala que não é louco nem tem coagem de desrespeitar a quarentena para se encontrar com parceiros.

O artista diz que está focando toda a energia sexual que possui no trabalho e reforça que acha normal continuar sentindo desejo com o passar dos anos. “As pessoas botaram na cabeça que, com essa idade, não pode. Pode, sim! Tem muita gente com 70 anos com a vida sexual ativa. Eu tive a minha ativa até a entrada dessa pandemia. Agora, fico aqui, subindo pelas paredes”, completa.

Política

Além da vida pessoal, Ney Matogrosso também comentou a política brasileira. O cantor disse que tem horror a esse assunto, mas não se absteve de fazer críticas a Bolsonaro. Ele chamou o presidente de “louco” e criticou ações do governo, como a falta de medidas voltadas para a preservação do meio ambiente e a má gestão na crise com a falta de oxigênio em Manaus.

Mesmo sendo crítico ao governo Bolsonaro, Ney não se arrepende do voto nas eleições de 2018. O cantor apoiou Ciro Gomes no primeiro turno e revela que anulou o voto no segundo. “Votei no Lula todas as vezes em que ele se candidatou, menos na última eleição”, diz.