Nevou? 5 cuidados essenciais para cabelos descoloridos

Virou moda de uns anos para cá descolorir os cabelos: o famoso nevou. Porém, os cabelos descoloridos demandam atenção e cuidados específicos para manter sua saúde e aparência. Muitos fatores influenciam no processo de manter os cuidados com o cabelo , desde a escolha dos produtos adequados até a implementação de uma rotina capilar eficaz. Pensando nisso, exploraremos dicas valiosas e recomendações para garantir que seus cabelos nevados permaneçam vibrantes, hidratados e saudáveis.

Saiba então como preservar a beleza de seus fios, evitando danos comuns associados à descoloração, e ao mesmo tempo conquiste o visual que você desejou. Conheça os 5 cuidados essenciais para cabelos descoloridos.

5 cuidados essenciais para cabelos descoloridos

Saiba a forma perfeita de cuidar dos seus cabelos.

1. Use protetores térmicos

O uso do protetor térmico é crucial para cabelos descoloridos, especialmente para os fios loiros, que tendem a ser mais quebradiços em comparação com outras cores. Ao utilizar o secador, babyliss ou chapinha, é fundamental protegê-los para manter uma aparência saudável e preservada.

2. Compre produtos específicos para cabelos loiros

Assim como ocorre com qualquer tintura, a escolha de um shampoo e condicionador específicos desempenha um papel crucial na manutenção da cor. Para cabelos tingidos, o uso de um shampoo adequado contribui para preservar a cor por mais tempo, enquanto, no caso dos descoloridos, esses produtos ajudam a manter os fios com uma aparência bonita, eliminando possíveis tons amarelados.

3. Evite água quente

Evite água quente! Assim como os eletrônicos, que podem danificar os cabelos descoloridos, a água quente também representa um risco. As altas temperaturas abrem as cutículas dos fios, tornando-os mais frágeis. Recomenda-se lavar os cabelos com água morna ou fria para selar as cutículas e manter a hidratação.

4. Tente visitar o salão frequentemente

Para manter o cabelo platinado, é essencial frequentar o salão de beleza pelo menos uma vez por mês, ou até a cada 15-20 dias. Além de retocar a raiz, é possível aproveitar essas visitas para matizar a cor, realizar hidratações intensivas e obter um diagnóstico capilar para identificar os tratamentos específicos necessários no momento.

5. Hidrate o cabelo semanalmente

Após a descoloração, é fundamental priorizar uma hidratação profunda para mitigar os danos causados pelo processo. Recomenda-se realizar o tratamento duas vezes por semana inicialmente. Quando os cabelos recuperam o brilho, a frequência pode ser reduzida para uma vez por semana, visando a manutenção dos resultados.

