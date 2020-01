Nevasca no Canadá tinge país de branco e soterra casa, assista

arrow-options JodyJFoss Debaixo de tanta neve havia realmente um carro

As fortes nevadas que atingem cidades do Canadá , deixam o país branco e muitas pessoas presas dentro de casas. As províncias canadenses de Newfoundland (Terra Nova) e Labrador registraram na última sexta-feira (17) a pior nevasca em meio século.

Mais de 90 centímetros de neve e ventos de 150km/h foram registrados em Newfoundland. Algumas casas foram soterradas pela neve. Nesses casos, os moradores precisam esperar o exército canadense remover o acúmulo de neve para que possam sair de casa.

Um dos moradores de Newfoundland registrou um timelapse de 30 segundos que mostra 24h da nevasca e com a neve vai encobrindo sua casa. O vídeo foi divulgado no domingo (19) e viralizou nas redes sociais. Assista:

