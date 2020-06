Neto mata avô, de 79 anos, com facada no pescoço para roubar R$ 600

Jovem estava foragido desde domingo, quando o crime aconteceu, dentro da casa do idoso

Policiais civis da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Careiro da Várzea, município distante 25 quilômetros de Manaus, cumpriram mandado de prisão temporária, nesta sexta-feira (19/06), contra Genildo Monteiro das Neves, de 26 anos.

O homem é investigado pelo latrocínio do próprio avô, Manoel Justino da Silva, que tinha 79 anos. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (15/06), por volta das 3h, na Comunidade Gutierrez, situada naquele município.

O idoso teria sido morto com uma facada na região do pescoço. A autoridade policial destacou também que, durante o delito, foram subtraídos R$ 600 da residência da vítima e que não havia sinais de arrombamento no local.

(*Manaus Alerta)