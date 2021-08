Neto ironiza Benajmin Back, apresentador do “Arena SBT”

Reprodução/O Dia Neto e Benjamin Back

O apresentador Neto voltou de férias nesta segunda-feira (9) e não deixou barato as críticas que recebeu do também apresentador Benjamin Back durante o Programa do Raul Gil. Durante ‘Os Donos da Bola’, na Band, o ex-jogador do Corinthians ironizou o fato de Benja não ter ‘tirado o chapéu’ na atração do SBT no sábado (7).

Tudo começou quando Neto foi criticar Daniel Alves, jogador do São Paulo e medalha de ouro em Tóquio com a seleção brasileira, que pediu respeito pela sua história. “É inquestionável o que você (Daniel Alves) é como atleta. Você só é mascarado, perna para caramba, e aí você vai lá na Globo, no SBT, com o Benjamin Back, que ele vai puxar o seu saco. Eu não, meu irmão. E obrigado, Benjamin Back, por não ter tirado o chapéu para mim no Raul Gil. Parabéns ao Raul Gil por ter voltado a trabalhar”, comentou Neto. E prosseguiu: “Se você [Benjamin Back] tirasse o chapéu para mim eu ia morrer, porque a minha satisfação é você não tirar o chapéu. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo e Nossa Senhora de Aparecida abençoem você”.

Benja, que é titular do ‘Arena SBT’, explicou o motivo para Raul Gil de não gostar muito do Neto. “Fala, grita, ofende, xinga todo mundo. “O que estou vendo aí, que não é o Neto que conhecia, não tiro não, de jeito nenhum”, detonou.