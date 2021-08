Neto do bicheiro Turcão é preso pela Polícia Civil no Centro do Rio

Reprodução Rennan Corrêa Petrus, neto do bicheiro Turcão

Policiais civis prenderam na manhã desta quarta-feira Rennan Corrêa Petrus, de 37 anos, neto do bicheiro Antônio Petrus Kalil, o Turcão. Ele foi capturado em um prédio no Centro do Rio por agentes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Delegacia de Armas e Explosivos (Desarme).

Contra Rennan havia três mandados de prisão preventiva, todos pelo crime de roubo. Segundo investigações da Polícia Civil, o neto de Turcão atua no roubo de cargas, além de ser responsável pelo fornecimento de armas para a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Você viu?

Turcão era considerado um dos contraventores que faziam parte da cúpula do jogo do bicho no Rio . Ele morreu no início de 2019, aos 93 anos, em decorrência de uma pneumonia.

A família do contraventor era responsável por controlar o jogo do bicho é máquinas caça-níqueis em áreas de Niterói e São Gonçalo, além dos municípios de Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim, Saquarema e Araruama, na Região dos Lagos.