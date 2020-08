Netinho surge exaltado e sem máscara em aeroporto; veja vídeo

Péricles é mais um do time de artistas que decidiu não ficar parado durante a pandemia. Nesta sexta-feira (7) o artista lança a primeira parte de um álbum inédito que terá 17 faixas. “To Achando Que é Amor”, além de ser o primeiro single, foi o nome escolhido para o projeto. Ao todo serão divulgados 5 EPs e as faixas de destaque de cada etapa virão com um videoclipe, algo que Péricles não produzia há quase quatro anos.

“Hoje em dia tudo é audiovisual. As pessoas querem ouvir o som, mas também querem ver, principalmente nas nossas redes sociais e nas plataformas digitais. E é para elas que estamos fazendo esse trabalho. Com os DVDs, as faixas se tornavam, de alguma forma, também videoclipes, por isso fazia um tempo que não gravávamos clipes mais elaborados e com roteiro. Adorei o resultado, mesmo com as limitações que o momento nos impôs. Todos os clipes já foram gravados e não vejo a hora da galera ter acesso a todo esse material”, conta.

Segundo o artista, foi fácil chegar ao consenso de ter “To Achando Que é Amor” como a primeira faixa de destaque e como nome do novo álbum. A canção, escolhida por ele e pelo maestro e diretor musical Izaias Marcelo, foi paixão à primeira ouvida. “Ela tem apelo muito legal e fala de amor, que é o mais importante”. Das 17 faixas do projeto, 15 são inéditas e 2 regravações. O primeiro EP contará com quatro faixas inéditas.

Mas, Péricles admite que gravar o clipe durante a pandemia foi algo difícil e atípico. “A gravação foi bem diferente. Tivemos pouquíssimo contato com os demais, sempre respeitando as distâncias recomendadas pelas organizações de saúde. Foi uma experiência nova e mesmo com a situação atual valeu muito. A nossa cabeça está sempre no dia de amanhã e graças a Deus seguimos mantendo o compromisso com toda a equipe”.