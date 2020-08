Netinho abre o jogo sobre briga no aeroporto: “Não tolero comentários racistas”

Reprodução Instagram Glória Pires, atriz da Globo

Na última sexta-feira (07), foi ao ar mais uma edição do ” Conversa com Bial “. Desta vez, a convidada foi a atriz Glória Pires. Durante o papo, ela, que tem quase cinquenta anos de carreira, confessou que tinha medo de entrar em cena, e foi somente com muito treino de relaxamento que conseguiu superar essa insegurança.

“Eu tinha verdadeiro pavor [de gravar]. Tinha tanto medo de estar ali”, afirmou a Glória Pires . “Cada vez que eu ia fazer uma cena era como se tivesse duas mãos me estrangulando. Levou um bom tempo para eu conseguir digerir isso, respirar normalmente e curtir estar em cena”, completou a atriz da Globo .

O próprio entrevistador, Pedro Bial , se espantou com a revelação. “É muito estranho ouvir isso de você; esse medo e essa paura. Digo isso porque a gente vê a sua total intimidade com a lente e parece que você já nasceu abraçada com a câmera”, disse ele. Para superar o medo, a atriz revelou que foi preciso muito treino, muito trabalho de respiração e muitas idas à fonoaudióloga.

Ainda durante sua participação no programa, Glória Pires falou que fazer comédia nunca foi a sua praia, muito devido à insegurança e ao nervosismo que sentia. “Não tinha esse espaço para mim porque o humor sempre foi uma coisa em que se improvisava muito”, disse.