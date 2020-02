Netflix vai transformar game Resident Evil em série

arrow-options Divulgação/Samsung Galaxy Fold serve de inspiração para o modelo do irmão de Pablo Escobar





Roberto de Jesus Escobar Gaviria, irmão de Pablo Escobar , anunciou a produção do seu segundo modelo de smartphone . Se o primeiro foi inspirado no Royole FlexPai , este é claramente inspirado no Galaxy Fold . O celular vai chamar Escobar Fold 2 .

O que chama atenção é o preço do aparelho. Se o smartphone da Samsung foi lançado custando quase US$ 2 mil, cerca de R$ 8.480 em conversão direta, o de Escobar vai custar apenas US$ 399, aproximadamente R$ 1.690. Apesar de diversos pedidos, o Escobar Fold 1 ainda não foi lançado, o que torna o anúncio de seu sucessor, no mínimo, peculiar.

Em comunicado à imprensa, a Escobar Inc. afirma que quer se tornar o ” chefão de dispositivos eletrônicos este ano “. No vídeo de divulgação, modelos de biquini utilizam uma marreta para destruir um Galaxy Fold com a mensagem ” RIP Samsung ” exibida na tela.





Segundo o anúncio, o smartphone é equipado com Android 10 , cinco câmeras e bateria de 4.380 mAh. Além disso, possui duas variantes, uma com 8 GB de RAM e 128 GB de memória e outra com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. A segunda versão custa US$ 549, cerca de R$ 2.327.