Netflix traz novos filmes e séries; confira os lançamentos da semana

Unsplash/Piotr Cichosz Veja os lançamentos da semana na Netflix

Os horrores do passado de Shadyside são revelados na segunda parte de Rua do Medo , a trilogia da Netflix que adapta a obra de R.L. Stine. Nessa semana, fomos transportados para 1978, quando o Acampamento Nightwing foi atacado por um serial killer, em um verão particularmente sangrento.

E a plataforma se streaming não ficará só nos crimes da ficção. Pela primeira vez após o caso que chocou o Brasil, Elize Matsunaga revela em entrevista detalhes do assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga, ocorrido há nove anos.

A série documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, traz depoimentos de Elize, familiares e colegas dela e da vítima, além de especialistas que acompanharam as investigações – incluindo jornalistas, advogados de defesa e acusação e peritos criminais.

Num clima muito (mas muito mesmo) mais leve, a Netflix estreou Cat People , uma série que se debruça sobre a relação entre os tutores e seus gatinhos. A produção também aborda o cotidiano de pessoas que se dedicam à causa animal, como os protetores que atuam na ilha grega de Syros, que tem população de cerca de 25 mil pessoas e, segundo estimativas, cerca de três mil gatos.

A semana ainda trouxe aguardadíssimas novas temporadas de Atypical, Virgin River, Biohackers e Rjost, além da chegada de Resident Evil: No Escuro Absoluto, nova animação produzida e supervisionada por Hiroyuki Kobayashi, da Capcom, responsável por diversos títulos da série Resident Evil. As sinopses abaixo são fornecidas pela Netflix. Confira a lista organizada por data:

06/07

I Think You Should Leave with Tim Robinson (Temporada 2)

Não há nada parecido com uma interação normal nesta série humorística muito louca com uma lista interminável de astros convidados.

Gonzaga: De Pai pra Filho

Este filme biográfico mostra a relação de pai e filho dos ícones da música brasileira Luiz Gonzaga e Gonzaguinha.

07/07

Major Grom Contra o Dr. Peste

Um assassino mascarado aterroriza a cidade. Agora um detetive rebelde e seu parceiro novato são os únicos que podem resolver o problema.

Cat People

Os cães são conhecidos como os melhores amigos dos humanos, mas muita gente jura que os gatos também podem ser parceiros fiéis — mesmo que não admitam! “Cat People” explora a relação fascinante entre humanos e felinos, com depoimentos surpreendentes que desafiam os estereótipos negativos e mostram o que realmente significa criar laços profundos com essas criaturinhas intensas, misteriosas e independentes.

Apenas CÃES (Temporada 2)

Nossos amiguinhos preferidos estão de volta! Em quatro novos episódios emocionantes, ‘Apenas CÃES’ continua explorando os laços profundos entre os humanos e os cachorros. A série mostra que esses animais incríveis têm um lugar reservado no coração de todas as pessoas. Mais que pets, eles são família.

Como Treinar o Seu Dragão 3

Depois de conhecer uma criatura encantada, Soluço e Banguela saem em busca do lendário paraíso dos dragões. Mas Grimmel, o Cruel, fará de tudo para chegar primeiro.

Guerra de Vizinhos Você viu?

Leonor é uma mulher pobre que tira a sorte grande quando, por conta de um incidente, fica com um bilhete para o sorteio de uma casa. Vencedora do grande prêmio, ela e a família mudam de vida completamente. Mas Leonor descobre que a sorte não sorriu tanto assim para ela quando conhece Silvia, a vizinha, que é ninguém menos do que a mulher com quem ela se envolveu nesse “incidente” e a verdadeira dona do bilhete premiado. Agora, essas duas mulheres, que aparentemente tinham vidas tão diferentes, vão descobrir que são mais parecidas do que imaginam.

Rojst (Temporada 2)

Rojst 97 começa durante a “enchente do século” que atingiu o sudoeste da Polônia no verão de 1997. Os diques da cidade explodiram e o elemento desenfreado inundou parte da cidade e a floresta em Gronty. A água revela restos mortais enterrados na floresta, bem como o corpo de um adolescente que se acredita ter sido vítima de uma enchente acidental. Esses dois eventos, apenas aparentemente não relacionados, revelam uma série de mistérios na cidade.

08/07

Resident Evil: No Escuro Absoluto

Terror, ação e suspense. Este novo épico da franquia apresenta o universo de ‘Resident Evil’ com efeitos visuais incríveis e realistas em uma escala nunca imaginada.

Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime

Em um crime que chocou o Brasil, Elize Matsunaga mata e esquarteja o marido. Agora, ela dá sua primeira entrevista nesta série documental que explora o caso.

09/07

Atypical (Temporada 4)

‘Atypical’ conta a história de Sam (interpretado por Keir Gilchrist), um rapaz de 19 anos no espectro autista em busca do amor e da independência. Enquanto Sam embarca nessa jornada de autodescoberta divertida e emocionante, o resto da família também precisa lidar com mudanças em suas próprias vidas e enfrentar a seguinte questão: o que realmente significa ser normal?

Virgin River (Temporada 3)

Em uma terceira temporada cheia de reviravoltas, Virgin River retorna com uma dose extra de drama na vida dos personagens. Podemos esperar desde funeral, incêndio, e divórcio até furacão. E, no meio de tudo isso, ainda sobra tempo para novos romances.

Biohackers (Temporada 2)

Mia não se lembra de nada desde que foi sequestrada. No entanto, quando descobre uma mensagem que escreveu para si mesma, ela começa a entender que sua vida corre perigo se não resolver o mistério do próprio desaparecimento. Para isso, ela vai precisar da ajuda da mulher em que menos confia: a professora Lorenz.

Rua do Medo: 1978 – Parte 2

A escola entra em férias, e as atividades do Acampamento Nightwing estão prestes a começar. Mas uma pessoa dominada pelo desejo de matar acaba transformando a diversão do verão em luta pela sobrevivência.

O Homem Água

Desesperado para salvar a mãe doente, Gunner, de 11 anos, foge de casa em busca de um ser mítico que dizem ser capaz de enganar a morte.

Memórias de Verão

Todos os anos, Deniz vai para a casa de veraneio da família, mas agora é diferente. Aos 16 anos, ele quer conhecer o amor e se sente pronto para a primeira experiência sexual com Asli, sua paixão desde a infância. Enquanto tenta se aproximar, Deniz descobre que Burak, o garoto mais popular e bonito do bairro, também está a fim dela.