Luiz Nogueira Netflix testa ferramenta para que pais saibam o que os filhos assistem

Para ajudar os pais com a tarefa de monitorar o que os filhos assistem, a Netflix começou a testar um novo recurso chamado Kids Activity Report – algo como Relatório de Atividades Infantis em tradução livre. A novidade é uma espécie de resumo de tudo o que as crianças consomem dentro do serviço de streaming .

O relatório reunirá informações como qual o tipo de programação os filhos têm acesso, qual o personagem favorito, além de recomendar programas com base nos interesses. O resumo chega para os pais todo fim de semana.

No entanto, o novo recurso não serve apenas para monitoramento, mas também como forma de estreitar a relação da criança com os pais. Isso porque, além dos dados, a empresa enviará a “Piada do dia” para ser compartilhada, além de perguntas sobre os programas assistidos e páginas dedicadas para que os personagens dessas produções possam ser coloridos.

Michelle Parsons, que está à frente da equipe de inovações de produtos da Netflix , disse que “a maioria dos pais sabe do que os filhos gostam, mas não sabem sobre o que são os programas que assistem” e é por isso que o Kids Activity Report foi lançado.

Perfil de família

Junto do lançamento da ferramenta de relatório infantil, a Netflix começou os testes de um perfil de família. Ao contrário dos perfis normais ou apenas para crianças, essa modalidade inclui programas de TV e filmes que as pessoas podem assistir com seus familiares.

Normalmente, as contas do serviço são projetadas para recomendar conteúdos com base no que os usuários assistem. Com essa implementação, o perfil passa a priorizar filmes com pouco ou nenhum conteúdo ofensivo.

Mesmo com os testes em andamento, ainda não há uma data específica para que as novidades sejam lançadas para todos. No entanto, considerando o histórico da empresa, isso deve ocorrer em breve.