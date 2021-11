Redação João Bidu Netflix: sugestões de filmes que combinam com cada signo

Nada melhor que curtir o tempo livre assistindo a um bom filme, não é mesmo? Porém, fica um pouco difícil com tantas opções disponíveis na Netflix ! Mas a Astrologia pode te dar uma mãozinha na hora da escolha. Confira, de acordo com o seu signo, uma sugestão de filme que supercombina com a sua personalidade – assim você não perde tempo procurando no catálogo algo que possa gostar.

Agora é só estourar a pipoca, colocar o refrigerante gelado no copo, dar o play e curtir muito!!

ÁRIES

Filme : Justiça em Família

Motivo para assistir: É um filme cheio de ação e aventura, coisa que esse signo adora! Um pai perde o rumo depois de perder a mulher por causa da ganãncia da industria farmacêutica. Após esperar a justiça chegar, eles vão atrás da vingança.

TOURO

Filme : Um Dia

Motivo para assistir: Após um rápido romance na época da faculdade, Emma e Dexter seguem caminhos diferentes e se encontram todos os anos no mesmo dia para compartilhar as novidades.

GÊMEOS

Filme : Forrest Gump – O Contador de Histórias

Motivo para assistir: Forrest começa a contar a história de sua vida em um ponto de ônibus para diferentes pessoas. É ou não é a cara de Gêmeos sair conversando sobre tudo com desconhecidos?

CÂNCER

Filme : O Pequeno Príncipe

Motivo para assistir: Quem é desse signo são pessoas extremamente sentimentais. Uma menina muito ocupada conhece um excêntrico aviador que conta as aventuras de um principezinho que mora em um asteroide.

LEÃO

Filme : O Irlandês

Motivo para assistir: O filme conta a história de Frank Sheeran, braço direito da família Bufalino, que relembra os segredos que guardou por lealdade à máfia.

VIRGEM

Filme : A Mulher na Janela

Motivo para assistir: Confinada em casa devido à agorafobia, uma psicóloga fica obcecada pelos novos vizinhos – e por solucionar o crime brutal que viu na janela.

LIBRA

Filme : A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata.

Motivo para assistir: Para um libriano, estar apaixonado é sinônimo de felicidade. No filme, uma escritora se envolve com os excêntricos fundadores de um clube de leitura que foi criado em Guernsey durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial.

ESCORPIÃO

Filme : Em Ritmo de Fuga

Motivo para assistir : Baby é um motorista de fuga que está em dívida com um chefão do crime. Ele só precisa fazer mais um trabalho, mas é agora que tudo dá errado.

SAGITÁRIO

Filme : O Regresso

Motivo para assistir: Nos anos 1820, um caçador de peles luta pela sobrevivência para se vingar de um mercenário cruel que o deixou à beira da morte próximo ao rio Missouri.

CAPRICÓRNIO

Filme : Radioactive

Motivo para assistir: Esse filme conta a história de Marie Curie que embarca em uma jornada científica com o marido, Pierre. Suas descobertas vão mudar o mundo.

AQUÁRIO

Filme : IBoy

Motivo para assistir : O filme IBoy conta a história de um menino que acorda de um coma e descobre que tem poderes especiais devido a fragmentos de seu Smartphone que ficaram alojados em seu cérebro. É a cara de Aquário!

PEIXES

Filme : Por Lugares Incríveis

Motivo para assistir: Dois adolescentes que estão passando por momentos difíceis criam um forte laço quando embarcam em uma jornada transformadora para visitar as maravilhas de Indiana.

