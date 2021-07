Netflix: Série de João Deus e mais lançamentos aguardados em agosto

Reprodução/Netflix The Chair, Good Girls e documentário sobre João de Deus são destaques

Agosto vem aí e a Netflix trouxe diversas novidades para quem é apaixonado por filmes e séries. Com 28 lançamentos durante o mês, o serviço de streaming irá trazer conteúdos para toda a família, desde documentários até animes.

Uma das obras mais esperadas é a série documental ‘João de Deus – Cura e Crime’, que tem estreia marcada para 25 de agosto. A série mergulha nos abusos que o médium cometeu, entrevistando vítimas, promotores e a mídia, além de prometer imagens exclusivas sobre o caso.

Outro destaque é o novo filme brasileiro estrelado por Larissa Manoela e Thati Lopes, em que as personagens principais decidem fazer um intercâmbio para fora do paí, com a esperança de resolver todos os seus problemas. A estreia de ‘Diários de Intercâmbio’ será 18 de agosto.





Veja todos os lançamentos que a Netflix trará em agosto:

Séries:

Control Z – segunda temporada

Com estreia para o começo de agosto, no dia 4, a série mostra um novo semestre na Escola Nacional, onde todos parecem esquecer de Luís. Até que um estranho assume as redes sociais dele e ameaça a se vingar de quem fez a vida um inferno.

The Chair

Estrelada por Sandra Oh, a série com estreia para o dia 20 conta a história da primeira mulher não-branca a comandar uma universidade nos Estados Unidos e os desafios de retomar o departamento de Literatura na renomada Pembroke University, que vai de mal a pior.

A Magia do Dia a Dia com Marie Kondo

Reprodução/Netflix Série de Marie Kondo organiza cidade

Para os que amam organização e a Marie Kondo, esta nova série que chega em 31 de agosto mostra a especialista em organização pessoal tentando arrumar uma cidade inteira, com a ajuda dos moradores.

Clickbait

Para quem adora um suspense, esta série com estreia para 25 de agosto é perfeita. Oito pontos de vista diferentes dão pistas para solucionar um crime alimentado pelas redes sociais.

Good Girls – quarta temporada

Reprodução/Netflix A série das três amigas está na quarta temporada

A série das três amigas criminosas ganhou mais uma temporada, com estreia para 31 de agosto! Sob o olhar vigilante dos agentes federais, Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) e Annie (Mae Whitman) refletem sobre as vantagens e as armadilhas do trabalho.

Valéria – segunda temporada

Reprodução/Netflix A série ganhou a segunda temporada

Com estreia para 13 de agosto, a série das quatro amigas tem a segunda temporada. Elas encontram apoio e incentivo umas nas outras quando precisam tomar decisões importantes que afetarão suas vidas profissionais e amorosas.

Desaparecido para Sempre

Reprodução/Netflix Nova série da Netflix

Dez anos depois de perder as duas pessoas que mais amava, Guillaume Lucchesi se envolve em mais um mistério quando a namorada desaparece sem deixar rastros. A série estreia 13 de agosto.

Cozinhando com Paris Hilton

Reprodução/Netflix Série mostra Paris Hilton cozinhando

No dia 4 de agosto você poderá ver a socialite Paris Hilton dando toques de estilo a cada prato. Prepare-se para muita diversão e purpurina nessa série única de culinária.

Filmes

Justiça em Família





Um homem (Jason Momoa) leva à justiça o laboratório farmacêutico responsável pela morte de sua esposa enquanto tenta proteger o que resta de sua família: sua única filha (Isabela Merced). O filme tem estreia para 20 de agosto.

A Barraca do Beijo 3





Decidida a aproveitar ao máximo o último verão antes de entrar na faculdade, Elle (Joey King) prepara uma lista de coisas que quer fazer e planeja os próximos passos com Noah (Jacob Elordi) e Lee (Joel Courtney). O filme estreia 11 de agosto.

A Jornada de Vivo





Um talentoso jupará embarca em uma emocionante viagem de Havana (Cuba) a Miami (Estados Unidos) para entregar uma música ao grande amor de seu dono. O filme é uma aventura musical em animação com músicas inéditas de Lin-Manuel Miranda (vencedor dos prêmios Tony, Grammy e Pulitzer).

Ele é Demais

Reprodução/Netflix A série recria o filme de 1980

Nesta releitura do clássico adolescente dos anos 1990, uma influenciadora aceita o desafio de transformar um garoto solitário e esquisitão no rei do baile. Estrelando Rachael Leigh Cook e Tanner Buchanan com participação de Kourtney Kardashian. O filme estreia 27 de agosto.

A Nuvem

Reprodução/Netflix O filme mostra uma criadora de gafanhotos

No filme com estreia para 6 de agosto, uma mulher cria gafanhotos para vender como alimento proteico, mas não consegue fazer com que eles se reproduzam. Até que ela descobre o segredo: eles adoram sangue.

Beckett

Após um trágico acidente de carro na Grécia, Beckett (John David Washington), um turista americano, acaba no centro de uma perigosa conspiração política e vira um fugitivo para tentar salvar a própria vida. O filme tem estreia marcada para 13 de agosto.

Documentários e Especiais

Pray Away

Reprodução/Netflix A série mostra depoimentos de LGBTs e a terapia de conversão

Sobreviventes e ex-líderes do movimento da “terapia de conversão” falam sobre seus efeitos nocivos sobre a comunidade LGBTQIAP+ e a terrível persistência da prática. O documentário tem estreia para 3 de agosto.

Untold

Reprodução/Netflix A série conta histórias épicas do esporte

Dos criadores de Wild Wild Country, o documentário em cinco partes traz novos olhares sobre histórias épicas do mundo dos esportes. O documentário estreia no mês de agosto.