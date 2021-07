Netflix sendo usada por crianças? Veja como configurar o controle dos pais

Unsplash Veja como bloquear séries e filmes para crianças

A Netflix possui diversos recursos voltados para o público infantil, bem como ferramentas para controle parental , que permite aos responsáveis controlar o conteúdo que crianças assistem. Uma das ferramentas é a possibilidade de bloquear filmes e séries na plataforma para que, assim, não tenha o risco de a criança clicar e reproduzir uma produção inapropriada para sua idade.

O recurso é bem simples e fácil de usar, porém, só está disponível a partir do acesso via computador, não sendo possível realizar as configurações por aplicativo.

Acompanhe o tutorial abaixo e saiba como bloquear os conteúdos.

Você viu?

Como bloquear filmes e séries na Netflix?

Faça login na Netflix pelo computador. Em seguida, clique em seu perfil e depois toque em “Conta”; Role a tela até o campo “Perfil e Controle dos pais”, depois vá até o perfil ao qual deseja aplicar as restrições e clique na seta ao lado da conta. Irão surgir diversas opções, toque em “Restrições de visualização” e depois em “Trocar”; Digite a senha de login da Netflix para continuar. Na próxima tela, defina a faixa etária para esse perfil. No campo “Títulos restringidos para [nome da pessoa]”, escreva o nome da série ou filme que deseja bloquear. Ao finalizar o processo, toque em “Salvar”.

Prontinho! Agora você já sabe como bloquear filmes e séries na Netflix e pode controlar melhor o acesso de crianças ou qualquer outra pessoa que acesse a conta.

Outros recursos infantis

Pensando em otimizar ainda mais os recursos e ajudar os pais na escolha de filmes adequados para os filhos, recentemente, a plataforma de streaming lançou a versão ‘Top 10’ com os filmes infantis mais vistos e também resumos através de e-mails quinzenais para os responsáveis entendam melhor as preferências das crianças e também conheça meios para estimular seus interesses.

Os relatórios terão recomendações baseadas em suas séries e filmes preferidos, desenhos para imprimir e colorir, além de atividades inspiradas nos personagens favoritos das crianças.