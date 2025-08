Netflix se une ao TWICE no Lollapalooza para lançar animação ‘Kpop Demon Hunters’

Durante o Lollapalooza Chicago 2025, a Netflix surpreendeu ao se unir ao grupo sul-coreano TWICE para divulgar a animação Kpop Demon Hunters, com estreia prevista ainda este ano.

O TWICE apresentou um show com visuais inspirados no filme, vestindo figurinos baseados nas protagonistas da animação, que combina ação sobrenatural com a estética do K-pop. Nos bastidores, a Netflix montou um estande interativo, onde fãs assistiram prévias do filme, experimentaram looks dos personagens e tiraram fotos em cenários do longa.

Kpop Demon Hunters acompanha duas estrelas do K-pop que, secretamente, combatem demônios. A produção promete ampliar o alcance global da cultura pop coreana ao unir música, moda e fantasia. A parceria com o TWICE reforça a estratégia da Netflix de investir no público jovem e no universo musical global.