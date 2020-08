Netflix libera filmes e séries de graça; veja os títulos

Unsplash/ROBIN WORRALL Veja quais são os países com conexão 5G mais rápida

Enquanto o Brasil ainda “patina” na adoção do 5G em território nacional, países do mundo inteiro têm usufruído, cada vez mais, da nova geração de rede de internet móvel . Em termos de vantagens, o 5G apresenta grandes avanços em relação ao seu antecessor: melhor aproveitamento da banda, menos latência, redução no consumo de bateria, e maior cobertura. Mas a velocidade talvez seja o grande destaque da tecnologia.

O 5G pode atingir velocidades até 20 vezes maiores do que o 4G — cujo potencial máximo pode limitar-se a 1 Gbps. No entanto, a rapidez da tecnologia varia de país para país e é discrepante até mesmo entre operadores diferentes de uma mesma região.

E foi justamente tentando entender as peculiaridades das velocidades 5G de países mundo afora que a Opensignal divulgou um estudo ranqueando os 10 principais países com as maiores velocidades médias de download da quinta geração da internet móvel . Com exceção da China , a empresa independente de análise examinou países da Ásia, Europa, Oriente Médio e América do Norte. Confira a lista abaixo (spoiler: os EUA não figuram no top 10).

1. Arábia Saudita

O primeiro posto fica com a Arábia Saudita. Com pouco mais de um ano após o lançamento dos serviços comerciais de 5G (ocorrido em junho de 2019, pela empresa STC Group), o Reino registra uma experiência de velocidade média de download de 414,2 Mbps.

2. Coreia do Sul

Mundialmente reconhecida pelo incentivo à tecnologia , a Coreia do Sul foi o primeiro país do mundo a lançar o 5G comercialmente, no dia 3 de abril de 2019. Na época, a implantação foi realizada pela SK Telecom Co., KT Corp. e LG Uplus Corp, que tiveram forte influência na grande cobertura observada no país — atualmente, 85 das mais de 100 cidades da Coreia do Sul possuem cobertura ao 5G. Não à toa, o país registrou mais de seis milhões de assinantes do 5G em abril deste ano. A velocidade média de download do segundo lugar alcança 312,7 Mbps.

3. Austrália

Apesar de a Austrália apresentar uma das maiores velocidades médias de 5G no mundo, a cobertura do serviço deixa a desejar. Pouco mais de 10 cidades — como Sydney, Melbourne e Camberra — contam com a tecnologia , cuja velocidade média é de 215,7 Mbps.

4. Taiwan

Iniciada em Taiwan em 1º de julho, a tecnologia 5G é bem recente no país. O serviço nas cidades metropolitanas foi implementado pela Far EasTone e a rede de acesso de rádio (RAN) e tecnologia de núcleo 5G são exclusivos da Ericsson . A velocidade média de download do 5G no país chega aos 210,2 Mbps.

5. Canadá

Com velocidade média de download de 178,1 Mbps, o Canadá vive uma situação semelhante a de Taiwan. A tecnologia chegou recentemente ao país, mas já cobre as principais cidades do território, como Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa e Montreal. Diversas operadoras devem lançar os serviços de 5G em 2021, aumentando ainda mais as expectativas de melhorias no setor.

6. Kwait

Embora o 5G esteja disponível no país desde 2018, os serviços comerciais da tecnologia tiveram início em junho de 2019. O Kwait ocupa a 6ª posição da lista, com velocidade média de download de 171,5 Mbps.

7. Suíça

Além dos relógios e chocolates, a Suíça também pode ser reconhecida pela sua tecnologia 5G . O país foi um dos primeiros a implantar os serviços do sucessor do 4G , mas a expansão da tecnologia foi “freada” devido aos temores de saúde sobre a radiação das antenas 5G. A demanda de cobertura em todo o país deve ficar a cargo das operadoras Salt, Sunrise e Swisscom. A velocidade média de download do país fica em 150,7 Mbps.

8. Hong Kong

Embora os serviços 5G estejam disponíveis em mais de 90% das principais áreas da Ilha de Hong Kong, a tecnologia chega em apenas 11 dos 18 distritos do território. Com início dos serviços em 1º de abril de 2020, a tecnologia 5G no local possui velocidade média de download de 142,8 Mbps.

9. Reino Unido

Com velocidade média de download 5G de 133,5 Mbps, o Reino Unido também foi um dos pioneiros na comercialização da tecnologia — que teve início em maio de 2019. Apesar de as quatro principais operadoras do Reino Unido oferecem serviços 5G, a cobertura não é tão abrangente como o esperado.

10. Alemanha

Na última posição do top 10, a Alemanha destaca-se no quesito cobertura: estima-se que cerca de 40 milhões de alemães utilizem a rede 5G . A velocidade média, no entanto, fica bem abaixo dos outros países do ranking, alcançando 102 Mbps.

Outros países

Fora do top 10, Holanda e Estados Unidos têm “presenças de honra” no ranking divulgado. Mas a decepção fica por conta do território americano, que apresenta velocidade média de download de 50,9 Mbps — menos que o dobro do serviço 4G .

As razões para os EUA figurarem na 12ª posição podem ser uma combinação da limitação do serviço no país e da popularização do espectro de banda baixa que, apesar de se sair bem no quesito cobertura, deixa a desejar no assunto rapidez.

No entanto, é bom lembrar que o serviço 5G baseado em mmWave da americana Verizon, oferece velocidades médias de 5G que alcançam 494,7 Mbps (mais rápidas que a velocidade média da Arábia Saudita).