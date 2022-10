Netflix lança plano com anúncios no Brasil por R$ 18,90; veja detalhes

Unsplash Netflix lança novo plano no Brasil

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (13) seu novo plano de assinatura, mais barato e com anúncios. A modalidade estará disponível no Brasil a partir do dia 3 de novembro, às 13 horas (horário de Brasília).

No país, o novo plano custará R$ 18,90 ao mês – atualmente, a assinatura mais básica da Netflix custa R$ 25,90 mensais.

O desconto entre o plano Básico e o Básico com Anúncios, portanto, é de 27%. A principal diferença entre eles é a existência de anúncios no início e no meio dos filmes e séries – de quatro a cinco minutos por hora. Além disso, o pacote mais barato não permite o download de títulos e tem algumas restrições, já que determinados filmes e séries não estarão disponíveis por questões de licenciamento, embora a Netflix prometa que está trabalhando nesse aspecto.

Cada anúncio exibido tem entre 15 e 30 segundos, e aparecerão antes e durante os filmes e séries.

“A mudança no consumo de TV está acontecendo a uma velocidade cada vez maior, com o streaming agora superando a TV aberta e a cabo. Estamos confiantes que, com preços a partir de R$ 18,90 ao mês, a Netflix tem um preço e um plano para todos os fãs. Essa iniciativa está apenas começando, mas ficamos felizes com o interesse tanto dos consumidores quanto dos anunciantes, e estamos muito empolgados com o que vem por aí”, afirmou Greg Peters, diretor de produto da Netflix.

Além do Brasil, o novo plano Básico com Anúncios estará disponível, inicialmente, na Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido.

Planos da Netflix

Com a novidade, a Netflix modificou também a resolução das imagens em seu plano Básico: antes, ela era de 480p, e agora é de 720p (a mesma do plano Básico com Anúncios).

A seguir, confira os detalhes de cada um dos planos da Netflix:

Plano Básico com Anúncios – R$ 18,90: exibição de anúncios, restrição de filmes e séries, sem possibilidade de download, resolução de 720p (HD) e permissão para assistir em um dispositivo por vez.

Plano Básico – R$ 25,90: resolução de 720p (HD) e permissão para assistir em um dispositivo por vez.

Plano Padrão – R$ 39,90: resolução de 1080p (Full HD) e permissão para assistir em dois dispositivos por vez.

Plano Premium – R$ 55,90: resolução 4K + HDR e permissão para assistir em quatro dispositivos por vez.





Fonte: IG TECNOLOGIA