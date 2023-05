Netflix é plataforma mais assistida no Brasil; veja o ranking

Unsplash/Piotr Cichosz Netflix é plataforma mais assistida no país

A Netflix segue sendo a plataforma de streaming mais utilizada no Brasil, de acordo com levantamento da Comscore realizado entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023.

De acordo com os dados, a Netflix tem, em média, 50 milhões de visitantes únicos por mês no país. Isso a coloca bastante à frente do segundo colocado, o Globoplay, com pouco mais de 18 milhões de visitantes únicos. Em terceiro lugar, aparece o Amazon Prime Video, com pouco mais de 14 milhões.

Atualmente, a Netflix enfrenta uma polêmica no Brasil por ter passado a cobrar taxa extra mensal de R$ 12,90 para usuários que compartilham a conta com pessoas de fora da residência. Mesmo que perca assinantes por conta da medida, dificilmente a Netflix deixará o primeiro lugar no país, de acordo com os dados.

Além de estarem em maior número, os usuários da Netflix também são mais engajados. Por mês, eles consomem em média 304,6 minutos de streaming, contra 111,4 do Globoplay e 46,2 do Prime Video.

Já quando o assunto é áudio, o Spotify é a plataforma que lidera no Brasil: são 38,6 milhões de usuários únicos por mês que consomem, em média, 13h26 de conteúdo mensalmente.

