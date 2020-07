Netflix e outras plataformas são alvos de cibercrimes; veja como se proteger

Unsplash/Clay Banks Veja como se proteger de ataques que usam o nome de serviços de streaming





A Netflix é o serviço de streaming mais utilizado como isca para a aplicação de golpes digitais, de acordo com um relatório da empresa de cibersegurança Kaspersky, divulgado nesta segunda-feira (20).





Os criminosos usam o nome da Netflix para fazer com que as vítimas cliquem em links maliciosos, prática conhecida como phishing . Nesses sites, os hackers podem roubar dados dos usuários ou fazê-los baixar vírus que podem, inclusive, tomar o controle do dispositivo.

E não são apenas as plataformas de streaming – como Netflix , Hulu , Disney+ , Apple TV + e Amazon Prime Video – que são usadas como iscas, mas também suas produções originais.

Os cibercriminosos utilizam os nomes de séries e filmes para atrair vítimas, sobretudo aquelas que procuram pelo conteúdo de forma não-oficial. Confira os títulos que mais foram iscas para crimes virtuais:

The Mandalorian (Disney+) Stranger Things (Netflix) The Witcher (Netflix) Sex Education (Netflix) Orange is the New Black (Netflix)

Como se proteger

Para não se tornar vítimas de golpes assim, os especialistas da Kaspersky dão algumas dicas: