Netflix cria WhatsApp para mandar figurinhas; veja como usar a novidade

A Netflix sempre inova na divulgação das séries e filmes presentes em seu catálogo, principalmente quando o assunto são as redes sociais. Nesta segunda-feira (16), a empresa usou a sua conta do Twitter para compartilhar uma novidade que promete ser muito divertida.

A partir de agora é possível adicionar a Netflix no WhatsApp, como qualquer outro contato. Mas, ao contrário de bater um papo com o serviço de streaming, como você faria com amigos, o objetivo de adicioná-la à plataforma é para pedir as figurinhas de seus filmes e séries favoritos.

Você viu?

A nova ferramenta foi apelidada como ZapFlix e, segundo a própria Netflix, futuramente trará novas funcionalidade para lá de úteis para os usuários. Quer saber como conseguir as figurinhas de suas séries preferidas da Netflix? Acompanhe o tutorial e aprenda a realizar o processo.

Como adicionar a Netflix no WhatsApp para conseguir novas figurinhas

Para iniciar uma conversa com a Netflix, é necessário adicionar o número: (11) 99653-5902 aos seus contatos, ou clicar sobre o link de contato ; Em seguida, mande um “Oi” para conta oficial do serviço de streaming; Leia as respostas da empresa e escolha se vai querer figurinhas de “Emoções” ou “Títulos Netflix”. Basta clicar em uma das opções; O robô te enviará uma lista com as opções de figurinhas disponíveis, escolha qual você deseja receber; Salve as figurinhas que mais gostou. Se quiser, você pode pedir mais de uma opção, realizando o passo a passo novamente, ou então voltar ao menu principal e escolher outras opções para renovar seu catálogo de stickers do WhatsApp.

Pronto! Agora você já sabe como adicionar a Netflix no WhatsApp para conseguir novas e divertidas figurinhas.