Netflix: confira os lançamentos para assistir no final de semana

Unsplash/Thibault Penin Confira os destaques da semana na Netflix





Semanalmente, a Netflix adiciona novos filmes e séries ao seu catálogo trazendo cada vez mais opções do que assistir para os assinantes. Já em tempos de quarentena, sempre é uma boa ideia dar uma conferida no que há de novo para fazer o tempo passar mais rápido.

Nessa semana, um dos maiores destaques foi a chegada da segunda temporada de T he Umbrella Academy , que continua a mostrar a história de irmãos com poderes extraordinários descobrindo diversos segredos da família após a morte de seu pai. Quem também merece a atenção, mas na parte das animações é o título T ransformers: War For Cybertron Trilogy , que conta a história da guerra entre os Autobots e os Decepticons.

Além deles, em relação a filmes, o destaque fica com o título Solteiramente , em que uma especialista de redes sociais precisa aprender a curtir a vida de solteira para parar de pensar em seu ex. Abaixo, confira a relação completa do que chegou à plataforma de streaming nessa semana.

Séries

Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo – 4º temporada (29/07)

Sugar Rush – 3º temporada (31/07)

The Umbrella Academy – 2º temporada (31/07)

Vis a Vis – 5º temporada (31/07)

Filmes

A Escolha Perfeita 3 (27/07)

Cidade Pássaro (29/07)

Hasta que La Boda Nos Separe (29/07)

O Casamento de Nicole (29/07)

Rede de Ódio (29/07)

Resgate (29/07)

Solteiramente (31/07)

Instinto Selvagem (01/08)

Loucademia de Polícia 2: A Primeira Missão (01/08)

No Coração do Mar (01/08)

O Santo (01/08)

Perfeita Execução (01/08)

Peter Pan (01/08)

Sleight: O Truque Perfeito (01/08)

Documentários

Last Chance U – 5º temporada (28/07)

Magos do Cubo (29/07)

A Era dos Dados (02/08)

Desenhos, animes e programação infantil