Netflix: confira os lançamentos para aproveitar no final de semana

Pelos poderes de Greyskull! As crianças com mais de 30 anos estarão em polvorosa com a estreia na Netflix de Mestres do Universo: Salvando Eternia , a continuação do clássico desenho dos anos 1980, He-Man . A produção tem direção de Kevin Smith e é animada pelo mesmo estúdio de Castlevania.

Na série, a terrível batalha entre He-Man e Esqueleto deixou Eternia dividida, e os Guardiões de Grayskull se separaram. Agora, muitas décadas depois, Teela precisa reunir esse grupo de heróis e decifrar o misterioso sumiço da Espada do Poder, em uma corrida contra o tempo para recuperar Eternia e evitar a destruição do universo.

A semana da Netflix ainda teve a estreia de dois realities shows sobre relacionamentos. Too Hot To Handle ganha uma versão nacional em Brincando com Fogo: Brasil , o programa em que homens e mulheres com beleza demais e responsabilidade de menos, juntos em uma praia paradisíaca, disputam meio milhão de reais com um desafio: controlar seus desejos. Já em Sexy Beasts: Amor Desmascarado , os solteiros vão aos encontros com máscaras e fantasias elaboradas para focar na personalidade e deixar a aparência de lado.

Confira a lista organizada por data dos lançamentos da plataforma de streaming .

Terça-feira (20/07)

Okupas

Em 2000, um grupo de jovens ocupa ilegalmente uma casa em Buenos Aires, enquanto luta pela sobrevivência em uma cidade cada vez mais violenta e hostil.

Quarta-feira (21/07)

Brincando com Fogo: Brasil

Solteiros atraentes em um paraíso tropical. Parece perfeito! O problema é que, para ter a chance de embolsar o prêmio de R$500.000, eles vão ter que dizer não ao sexo.

Sexy Beasts: Amor Desmascarado

Cansados de relacionamentos superficiais, solteiros da vida real são transformados em animais e outras criaturas míticas para testar a química em encontros às cegas.

Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs

Os heróis de ‘Caçadores de Trolls’, ‘Os 3 Lá Embaixo’ e ‘Magos’ unem forças para enfrentar um misterioso inimigo que ameaça dominar o universo e reiniciar a Terra.

Jogo Limpo

Dois policiais interrogam os moradores de um prédio onde aconteceu um crime. Só que eles precisam correr contra o tempo antes que as provas sejam eliminadas.

Quinta-feira (22/07)

Palavras Que Borbulham Como Refrigerante

Um garoto tímido que escreve poemas haikai e uma garota alegre se conhecem e passam um verão mágico juntos.

Boy Erased: Uma Verdade Anulada

Um jovem enviado pelos pais à terapia de conversão luta para conciliar sua orientação sexual e os valores religiosos da família.

Sexta-feira (23/07)

Sky Rojo (Temporada 2)

Três mulheres assombradas pelo passado fogem de um cafetão e seus capangas após uma briga num bordel acabar mal.

Mestres do Universo: Salvando Eternia

Depois que uma batalha catastrófica divide Eternia, Teela e uma aliança improvável precisam evitar o fim do Universo nesta sequência do clássico dos anos 80.

A Última Carta de Amor

Depois de encontrar uma série de cartas de amor de 1965, uma repórter decide resolver o mistério de um romance secreto – e, quem sabe, se apaixonar também?

Kingdom: Ashin of the North

Tragédia, traição e uma misteriosa descoberta levam uma mulher a vingar a destruição da sua tribo e da própria família neste episódio especial de Kingdom.

Céu Vermelho-Sangue

Depois que um grupo de terroristas sequestra um avião, uma mulher com uma doença misteriosa precisa revelar um segredo terrível para proteger o filho.

Filmes que Marcam Época (Temporada 2)

Esses blockbusters uniram e divertiram gerações. Conheça os atores, diretores e outros profissionais do cinema que tornaram tudo possível.

Será que é amor?

Estes curtas-metragens retratam o turbilhão de emoções que os jovens experimentam ao se depararem com o amor em lugares inesperados.

APPortados

Dois jovens sem rumo ficam doidões, inventam um aplicativo de justiça social e ganham milhões. Só que agora eles precisam realmente entregar o produto.

Segunda Chance: Rivais

Quando jovem, ela não se classificou para as Olimpíadas. Mas, hoje, Maddy Cornell tem um novo propósito: treinar jovens ginastas para enfrentar um time rival.