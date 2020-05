Netflix: confira os lançamentos da semana no serviço de streaming

Unsplash/freestocks.org Confira os lançamentos da semana na Netflix





Semanalmente, a Netflix adiciona novos filmes e séries ao seu catálogo trazendo cada vez mais opções do que assistir para os assinantes. Já em tempos de quarentena, sempre é uma boa ideia dar uma conferida no que há de novo para fazer o tempo passar mais rápido.

Nessa semana, um dos maiores destaques ficou por conta da chegada da quinta temporada de Gotham , que conta a história do surgimento do Cavaleiro das Trevas. Nos desenhos, quem merece a atenção é a quinta temporada de She-Ra e as Princesas do Poder, em que a heroína e suas amigas precisam lutar contra a Horda do Mal.

Já em relação a filmes, a Netflix trouxe muitas novidades para esta semana, mas o destaque mesmo vai para o título de comédia Despedida em Grande Estilo, que conta com ótimas atuações dos atores Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Abaixo, confira a relação completa do que chegou na plataforma de streaming nessa semana.

Séries

Bordertown – 3º temporada (11/05)

Condenados pela mídia (11/05)

Outlander – 4º temporada (11/05)

Vera: Contos Incríveis (12/05)

Gotham – 5º temporada (13/05)

Mágica Para a Humanidade – 3º temporada (15/05)

Recursos Desumanos (15/05)

Um Mágico Nada Incrível (15/05)

White Lines (15/05)

Sleepless Society: Dois Travesseiros e uma Alma Perdida (15/05)

Strangers From Hell (15/05)

Índia Catalina (16/05)

The 100 – 6º temporada (16/05)

Episódio interativo

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo (12/05)

Filmes

Ingrid Goes West (11/05)

Maior Viagem: Uma Aventura Psicodélica (11/05)

A Missy Errada (13/05)

The Delivery Boy (14/05)

Traços de Vingança (14/05)

A Noite É Delas (15/05)

Sempre O Diabo (15/05)

Te quiero, imbécil (15/05)

Despedida em Grande Estilo (17/05)

Documentários

Human Nature (15/05)

Mystify: Michael Hutchence (15/05)

Desenhos, animes e programação infantil